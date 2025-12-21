拘提畫面曝光！冷嗆「張文我兄弟、高雄車站搞大事」轉文男子身分曝光

記者洪正達／高雄報導

不論轉貼文章動機為何，陳姓男大生仍被檢方認為有恐嚇公眾嫌疑將他拘提到案。（圖／翻攝畫面）

台北捷運M7、中山站19日遭到通緝男子張文隨機殺人造成4人死亡，沒想到事件傳出不久後就有模仿犯在社群平台貼文，聲稱「張文是我兄弟」，並揚言在聖誕節當天「高雄車站搞大事」，檢調不敢大意展開追查後<>

據了解，由於張文隨機殺人案引起民眾恐慌，雖然張文最後墜樓身亡，其犯案動機還要深入調查，但最讓人擔心的是模仿犯的出現，就在19日當晚北捷事件告一段落後，社群平台Threads上果然出現有人PO文，揚言12月25日要在高雄車站「搞大事」，檢調無不繃緊神經展開追查，初步掌握除PO文者外，至少有4人轉貼該文章，其中一名便是20日晚間遭到拘提，就讀電機系的陳姓男大生。

但陳男被帶回訊問後，坦承自己確實有轉貼別人的文章，但原意是「提醒大家注意安全」，卻忘了說明用途導致外界誤解，檢方對此說法保留，仍認為他有恐嚇公眾安全之虞，因此幾經考量後，認為沒有羈押必要，諭知他以5萬元交保；現正追查其他涉案人中。

不良行為，請勿模仿！

