拘留5歲孩童引怒火！德州爆發警民衝突 議員要求放人
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
美國時間週三（28日），一群抗議者與多名議員聚集在德州一處拘留中心，與當地警方發生衝突。事件起因是一名5歲兒童在明尼蘇達州與父親一同被拘捕，隨後被轉送至德州拘留，引發外界不滿，抗議者呼籲川普政府釋放這對父子。
綜合外媒報導，來自厄瓜多的5歲兒童 Liam Ramos 與父親 Adrian Alexander Conejo Arias 於本月20日在明尼蘇達州遭到拘捕，隨後被轉送至距離超過2,000公里外的德州，引發爭議。美國國土安全部表示，這對父子屬非法入境；不過家屬律師指出，兩人正依程序申請庇護，屬合法入境。CNN 記者查閱美國國土安全部紀錄及厄瓜多內政部資料，未發現 Arias 有任何犯罪紀錄。
Ramos 原就讀於哥倫比亞高地公立學校，被捕當天剛從幼稚園放學準備返家。學校董事會成員 Mary Granlund 告訴移民官員，她願意將孩子帶走，但仍未能阻止移民暨海關執法局（ICE）拘留 Ramos。ICE 則否認拘留 Ramos，表示該名孩童是被非法移民遺棄，警方只是為了確保他在嚴冬中的安全。
BBC 報導，德州民主黨議員 Joaquin Castro 與 Jasmine Crockett 前往拘留中心探視這對父子。Castro 事後在社群媒體上發布 Ramos 在父親懷中熟睡的照片，並表示「我要求釋放他，並告訴他他的家人、學校和我們的國家有多愛他、為他祈禱。」Crockett 也表示，對每一位被錯誤拘留的人感到心碎。
兩名議員也在拘留中心外發表演說，指出川普過去曾表示，移民執法目標是追捕「極度惡劣」的移民，如今卻關押一名5歲孩童，質疑政策與承諾出現嚴重落差。
Today, @JoaquinCastrotx and I visited precious Liam and his father, Adrian, at the Dilley Detention Center.
My heart absolutely breaks for Liam, his family, and every person being wrongfully detained.
We assured them that we are doing everything in our power to reunite them… pic.twitter.com/sOVckYEv1i
— Congresswoman Jasmine Crockett (@RepJasmine) January 28, 2026
