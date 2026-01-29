拘留5歲孩童引怒火！德州爆發警民衝突 議員要求放人

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國時間週三（28日），一群抗議者與多名議員聚集在德州一處拘留中心，與當地警方發生衝突。事件起因是一名5歲兒童在明尼蘇達州與父親一同被拘捕，隨後被轉送至德州拘留，引發外界不滿，抗議者呼籲川普政府釋放這對父子。

綜合外媒報導，來自厄瓜多的5歲兒童 Liam Ramos 與父親 Adrian Alexander Conejo Arias 於本月20日在明尼蘇達州遭到拘捕，隨後被轉送至距離超過2,000公里外的德州，引發爭議。美國國土安全部表示，這對父子屬非法入境；不過家屬律師指出，兩人正依程序申請庇護，屬合法入境。CNN 記者查閱美國國土安全部紀錄及厄瓜多內政部資料，未發現 Arias 有任何犯罪紀錄。

Ramos 原就讀於哥倫比亞高地公立學校，被捕當天剛從幼稚園放學準備返家。學校董事會成員 Mary Granlund 告訴移民官員，她願意將孩子帶走，但仍未能阻止移民暨海關執法局（ICE）拘留 Ramos。ICE 則否認拘留 Ramos，表示該名孩童是被非法移民遺棄，警方只是為了確保他在嚴冬中的安全。

BBC 報導，德州民主黨議員 Joaquin Castro 與 Jasmine Crockett 前往拘留中心探視這對父子。Castro 事後在社群媒體上發布 Ramos 在父親懷中熟睡的照片，並表示「我要求釋放他，並告訴他他的家人、學校和我們的國家有多愛他、為他祈禱。」Crockett 也表示，對每一位被錯誤拘留的人感到心碎。

兩名議員也在拘留中心外發表演說，指出川普過去曾表示，移民執法目標是追捕「極度惡劣」的移民，如今卻關押一名5歲孩童，質疑政策與承諾出現嚴重落差。

