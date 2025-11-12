拚世代交替！甘迺迪32歲外孫宣布參選 要替民主黨奪回國會抗川普

2025年11月11日，美國前總統甘迺迪的外孫傑克．史洛斯柏格宣布明年角逐國會議員的計畫。美聯社資料照片



美國知名的甘迺迪家族又有新血投入政壇！《紐約時報》週二（11/11）報導，美國前總統甘迺迪的外孫傑克．史洛斯柏格宣布，計畫明年角逐國會議員，延續這個美國最富傳奇色彩卻同時飽受悲劇折磨的政治家族血脈。

傑克．史洛斯柏格（Jack Schlossberg）現年32歲，是甘迺迪（John F. Kennedy）女兒、前外交官卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）與設計師丈夫史洛斯柏格（Edwin Schlossberg）之子。身為政治評論家與作家，他的文章見諸於《華盛頓郵報》、《時代雜誌》及Politico等媒體。

《紐約時報》報導，傑克．史洛斯柏格在當晚透過電子郵件向支持者宣布首次參選議員的消息，他將爭取民主黨提名，投入競爭激烈的紐約州第12國會選區選戰。民主黨人希望在明年期中選舉奪回眾議院多數席次，重新獲得制衡總統川普（Donald Trump）的立法影響力。

傑克．史洛斯柏格向《紐約時報》表示：「面對當前生活成本飆升、腐敗問題及憲法危機，民主黨沒有辦不到的事」，但也強調「如果無法掌握國會，我們幾乎束手無策。」

去年9月，代表紐約州第12國會選區的78歲民主黨籍眾議員納德勒（Jerrold Nadler）宣布將於2026年退休，結束超過30年的眾議院生涯，回應了黨內要求為年輕一代領袖讓路的呼聲。

傑克．史洛斯柏格去年曾在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上發表演說，力挺時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選總統。他也將部分批評矛頭直指表叔小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），後者對疫苗持懷疑態度，並宣揚科學及醫學主流相悖的健康政策，仍獲川普任命為美國衛生部長。

傑克．史洛斯柏格與同為「千禧世代」（millennial，指在1981年至1996年左右出生的人）的另一政治新秀曼達尼（Zohran Mamdani），兩人進軍政壇與迅速崛起的軌跡幾乎如出一轍。後者上週以34歲的眾議員身分當選紐約市長，成為紐約首位穆斯林市長。

《紐約時報》指出，傑克．史洛斯柏格與曼達尼的相似之處在於，兩人均以精通社群媒體著稱，前者在短影音平台TikTok的帳號擁有超過83萬名粉絲追蹤。

傑克．史洛斯柏格向《紐約時報》表示：「如果說曼達尼與我有什麼共同之處，那就是我們都在努力展現真我、貼近民眾生活，以及與紐約市民溝通，始終保持存在感並為民眾發聲」。

