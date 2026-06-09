拚世界大賽三連霸！道奇輪值仍有隱憂 「魚王」被點名最佳交易人選

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邁阿密馬林魚王牌投手Sandy Alcantara。圖／翻攝自X@Marlins

洛杉磯道奇在完成世界大賽二連霸後，正積極為史詩級的「三連霸」鋪路。儘管球隊目前戰績傲人且投手數據名列前茅，但面對先發輪值的傷兵潮，道奇高層勢必將在交易市場上尋找即戰力。其中，效力馬林魚隊的前國聯賽揚獎投手 Sandy Alcantara，被點名是洛杉磯最值得追逐的目標。

憑藉雄厚的財力與積極的操盤，道奇持續展現建立王朝的企圖心。球隊目前以42勝高居全聯盟第二，陣容深度與天賦兼具。在投手表現上，道奇團隊防禦率（3.17）、每局被上壘率（1.07）以及被打擊率（2成08）皆高居大聯盟榜首。然而，綜觀大聯盟歷史，僅有奧克蘭運動家與紐約洋基曾完成三連霸壯舉，道奇若想再次捧起金盃，絕不能安於現狀。

傷兵潮考驗先發輪值深度

道奇目前擁有豪華的先發輪值，包含投球表現亮眼的大谷翔平，以及 Tyler Glasnow、Emmet Sheehan、Justin Wrobleski、佐佐木朗希、Gavin Stone 與 Blake Snell 等好手。然而，Glasnow、Snell 與 Stone 目前皆被列入60天傷兵名單。考量到球隊為了最大化大谷翔平的二刀流價值並保護投手健康，長期採用六人輪值，加上牛棚大將 Edwin Diaz 也受肘傷困擾，投手戰力確實需要外援。

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為填補戰力缺口，美媒《ClutchPoints》認為馬林魚王牌 Alcantara 會是適合道奇的絕佳解答。他在2022年勇奪國聯賽揚獎，當年以勝場貢獻值（8.0）、投球局數（228.2局）及六場完投稱霸國聯。雖然隔年他接受 Tommy John 手術而缺席整個2024年賽季，重返投手丘初期表現略顯掙扎，但近期已強勢反彈。

面對外界的交易傳聞，馬林魚選擇將這位王牌留在陣中，而 Alcantara 也以實績證明身手。他目前在投球局數（89.1局）與完封勝（1場）再次領先全聯盟，並繳出4.33防禦率與1.26每局被上壘率的成績。Alcantara 的合約僅剩明年一年的球隊選擇權，價值2100萬美元（約新台幣 6.62 億元）。若他能找回昔日賽揚身手，道奇將獲得另一名超級巨星，是一筆潛在報酬極高的交易操作。



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