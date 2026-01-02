拚了! 挑戰第八年元旦跨年日環 上百台重機熱血上路

生活中心／陳育菁、李世宸、曾宸洛 綜合報導

新的一年，揮別過去，迎接新的未來，連續第八年舉辦的重機跨年環島，元旦凌晨上百台重機熱血上路，不畏當天北部寒風下雨，騎士們平安挑戰日環成功，主辦人蔡駿湳照舊自掏腰包，頒發獎盃，他說，重機騎士聯繫感情的特殊方式，挑戰自己，就是台灣人精神。

2026年元旦零時一到，上百台重機引擎聲劃破寒天細雨，熱血挑戰一年一度的跨年日環。

參加日環騎士：「(妳們第一次參加嗎？)第一次，(通常女騎士很少耶？覺得這個挑戰不會累嗎？)不會，騎帥不騎快，然後還要愛漂亮。」

參加日環騎士：「(今年第幾次挑戰？) 第五次，老婆我到了北回歸線了，騎了六個小時 (好加油，新年快樂)，新年快樂。」

連續第八年舉辦的重機跨年環島，元旦凌晨上百台重機熱血上路。（圖／民視新聞）

騎士們一台接一台，六個小時後，北迴歸線地標前，終於趕上新年第一道曙光。連續第八年的重機跨年環島，全台各地車友從八里廖添丁廟集結出發，一路從東部環台，沿途行經宜花東，再來到屏東海豚灣總集合，發放獎牌，拍團體照留念。

賠錢也要辦! 日環主辦人蔡駿湳自掏腰包頒獎牌，車友力挺贊助。（圖／民視新聞）元旦日環主辦人蔡駿湳 ：「我一開始做這獎盃、紀念牌的用意，就是說，讓大家多多出來騎車，每次都一百多台(車)，我們發的獎牌，大概都一百三四十個，我們已經舉辦八年，所以很多不足的部分，都是我自己自掏腰包，讓我支撐的動力，是因為這群車友的幫忙，我老婆她從一開始很反對，但是因為她改變我不了，這個個性，對對對，所以她就默默的付出與支持。」

日環騎士熱血大爆發，北迴歸線追新年第一道日出。（圖／民視新聞）去年才陪伴老婆在9月中旬做骨髓捐贈，一家人熱衷做公益，七年五班的蔡駿湳感謝把自己養大的祖父母，並藉由環島以騎會友，號召更多人拿行動愛台灣。

藉環島以騎會友，日環挑戰號召騎士以行動愛台灣。（圖／民視新聞）元旦日環主辦人蔡駿湳 ：「這個是一個魔力吧，呵呵，也是大家就是想要挑戰說，自己的那種精神，就是台灣人的精神。」

參加日環騎士：「2026新年快樂。」

揮別過去，展望未來，上百台新舊騎士，從不相識到相識，相約環島慶祝，共享星星、日出，愛台灣美麗的人文風景。

