拚了！白冰冰3公尺高台開唱 擊敗胡瓜新節目收視奪冠

白冰冰迎戰胡瓜登3公尺高台演唱。（民視提供）

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）在華視主持《週末最強大》節目，上週六（13日）首播，迎戰白冰冰主持的《超級冰冰秀》及康康主持的《綜藝一級棒》節目，收視今（15日）出爐，民視《超級冰冰Show》以2.26暫時領先。

民視表示，上週播出主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」，4歲以上全收視奪冠2.26；最高收視2.75落在「超級孩子王」新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱，14歲賴哿萲演唱「下午的一齣戲」開口第一句高音讓全場震撼，以及25到49歲年輕族群 1.29，居全台之冠。

而白冰冰為了迎戰胡瓜，不惜登3公尺高台，高空演唱「醉情歌」，以及以帥氣皇帝扮相與少女團體「Give Me Five」順口溜演唱「遊台灣」，深厚底子完全無NG，介紹全台灣各個景點，節目還邀請到話題正熱的恰吉立委王世堅，節目團隊從從容容應戰，堪稱「封神級」的神助攻，不過胡瓜的新節目雖然暫時落後，但華視週六向來是收視冷灶，後續如何發展還有待觀察。

