拚了！黨內初選決戰「超短髮」曝光 林岱樺這樣說

林岱樺拚初選最後一天，新髮型讓選民好驚豔。翻攝林岱樺臉書



民進黨高雄市長提名競爭激烈，由於今天（1／11）是最後競選活動日，各位候選人紛紛卯足全力。其中立委林岱樺今天車掃時被媒體發現，剪了一頭俐落的短髮，原本頭髮剪短變三分頭，支持者也給予掌聲。林岱樺說，新造型是為了展現要為高雄奮力一戰的決心，展現她對高雄這塊土地的熱愛及承諾。

53歲的林岱樺是7連霸立委，在地服務、基層實力十分雄厚，民進黨2026高雄市長初選，林岱樺也是最早表態問鼎百里侯。不過去年林岱樺捲入涉貪助理費案，甚至有媒體爆料林岱樺私人簡訊，也掀起爭議；林岱樺遭檢方依貪污治罪條例的利用職務詐取財務、公益侵佔等罪起訴。

今天下午林岱樺從鳳山龍成宮展開車掃行程，媒體好奇為何突然剪短髮？林岱樺表示，這是決心的具象化，造型無非呈現的是「為了高雄，岱樺要變更強，要讓更強的高雄，就由高雄女兒來承擔」。

