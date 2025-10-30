拚亞洲第一！ 台灣年底送件申請C肝消除 B肝政策同步升級
〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部常務次長莊人祥今(30日)證實，衛福部將於年底正式向世界衛生組織(WHO)申請C型肝炎消除認證，台灣可望成為全亞洲首個達標國家，完成這第一塊拚圖後，下一步將鎖定國內約150至200萬名B肝帶原者，規劃放寬健保治療條件與給付，朝2030年全面消除病毒性肝炎目標邁進。
立法院厚生會肝炎政策促進委員會與厚生基金會今天共同舉辦「2025國家肝炎政策建言書」發表會，提出未來五年B型肝炎防治的三大方向，包括制定「國家級B肝消除計畫」、提高B、C肝個案追蹤照護費點值，及比照C肝排除B肝治療的醫院個別總額管制。
肝癌高居國內癌症死因第2，其中五至七成與B肝有關。厚生會肝炎政策促進委員會召集人陳菁徽指出，肝自1986年全面施打B肝疫苗以來，兒童帶原率降至0.8%，但全台仍有約150至200萬名B肝帶原者，死亡率每10萬人達23.7人，遠高於日本與新加坡，盼透過建言書發布，推動政府加速完善防治政策。
厚生基金會執行長陳柏同表示，建言書目標是延續C肝成功經驗至B肝政策，建議政府結合「健康台灣888計畫」與跨部會合作，建構「篩檢－診斷－追蹤／治療」完整鏈結。具體做法包括擴大1986年前出生者公費篩檢、健檢納入血小板檢驗計算FIB-4指標、及早辨識高風險族群，並推動肝癌納入第7項公費癌症篩檢、串接健保雲端追蹤陽性個案，同時建議提高B、C肝追蹤照護點值，新收案650點、追蹤每次300點，並比照C肝政策，將B肝治療排除醫院個別總額，提升治療可近性與涵蓋率。
莊人祥指出，C肝防治是台灣在肝病防治上的重要里程碑，自健保全面給付口服抗病毒藥物後，診斷與治療涵蓋率均突破九成，已達WHO消除標準，目前中英文申請報告已完成，經專家審查後，預計年底即可送交WHO，接下來政策將聚焦B肝防治，會針對1986年前未接種疫苗者，以「擴大篩檢」及「放寬治療給付」為主軸，盼複製C肝成功模式。
健保署長陳亮妤補充，健保署已研議放寬B肝藥物給付條件，包括肝纖維化F2以上、B型肝炎病毒DNA達2000IU/mL以上，或ALT高於正常值1倍，若為肝癌病人，只要確診且檢出HBV DNA，即可長期使用抗病毒藥物，初估受惠人數約2.6萬人，新增藥費每月約5億元，預計12月進行共擬會議，如達成共識最快明年1月上路。
