拚人氣！ 江啟臣送春聯 楊瓊瓔掃夜市 何欣純勤跑座談會

台中市 / 綜合報導

台中市長選戰還沒正式開打，藍綠參選人已經提前勤跑基層，爭取曝光，國民黨立法院副院長江啟臣，一大早來到北屯水湳市場發送春聯，呼籲黨中央儘快決定提名人選，黨內競爭對手楊瓊瓔則走親民路線，前一晚來到東區旱溪夜市，一邊享受美食，一邊跟攤商閒話家常，眼見藍營「姐弟之爭」形成僵局，民進黨的何欣純強調，這是他們的家務事，她只顧勤走基層，出席地方座談會，聽取民眾心聲。

藍綠拚人氣江啟臣送春聯楊瓊瓔掃夜市何欣純勤跑座談會 ，沿途發送剛出爐的大紅色春聯，立法院副院長江啟臣，今(11)日一大早來到台中水湳菜市場，跟民眾打招呼，江啟臣要角逐市長黨內提名，時間越來越緊迫，他希望黨中央趕快決定。 立法院副院長(國)江啟臣說：「不管是支持者，或者是要參選的，或者要助選的，大家能夠定下心來，好好來衝刺。」

江啟臣強調黨內有競爭都很正常，但姐弟之爭就怕傷了和氣，黨內對手是資深立委楊瓊瓔，她加緊腳步，來到旱溪夜市掃街拜票，立委(國)楊瓊瓔說：「謝謝，謝謝。」楊瓊瓔一邊問候民眾一邊享用美食，最後乾脆點了一整桌的小吃慢慢品嘗，立委(國)楊瓊瓔說：「這每樣都好吃，這裡也要吃，那裡也要吃。」

楊瓊瓔左手拿烤蝦串右手夾起水餃來吃，用最接地氣的方式，跟民眾與攤商互動，再來看對手民進黨市長參選人立委何欣純，今(11)日出席南屯的基層座談會，她一個個跟民眾握手致意，感謝他們天氣冷還願意出門，分享對市政建設的看法，國民黨人選還難以決定，何欣純強調，不管對手是誰她都按照自己的步伐來走。

立委(民)何欣純說：「那是他們的家務事，我還是按照我們自己的步伐，我們及早布局，及早進行。」何欣純強調，面對面的座談才能聆聽到民眾的心聲，集合眾人的想法與討論才能匯集成政見的來源，她會繼續勤走基層，用行動爭取民眾的認同。

