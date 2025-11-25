拚出線！吳怡農明公布台北市長「5人選」民調 籲綠選對會作徵召考量

記者劉秀敏／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取民進黨2026台北市長提名（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨2026台北市長人選尚未明朗，目前除壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農主動表態爭取外，包括立委王世堅、沈伯洋以及行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌都被視為潛在人選。吳怡農今（25）日則發出採訪通知表示，明日將主動公開幾位潛在候選人的民調，呼籲黨中央選對會以民調作為徵召考量，提名最能擴大民進黨社會支持的候選人。

吳怡農積極爭取民進黨2026台北市長提名，除主動前往黨中央遞出參選意願表外，近日也陸續接受專訪、開客廳會闡述參選理念，然而近日一席「大罷免的經驗證明，操盤者的預測往往與結果脫節」的言論，在綠營支持者間引發熱議。

吳怡農今日中午發出採訪通知表示，明日上午9時30分將召開民調公布記者會，以吳怡農、王世堅、沈伯洋、鄭麗君和林右昌等潛在候選人為選項，進行「互比式民調」。吳怡農將主動公開民調，向所有關心選情的台北市民報告，並呼籲黨中央選對會以民調作為徵召考量，提名最能擴大民進黨社會支持的候選人。



