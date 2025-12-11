中部中心／林子翔、蔡甘文 彰化報導

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，忙跑行程也不忘做公益，牽線生技公司，捐贈26部市價共130萬的復健器材，給全縣26鄉鎮市各一個關懷據點，黃秀芳也說，會持續向中央爭取，擴大給長者、幼童，更便捷、更友善的生活環境！

台灣在今年，正式邁入超高齡社會，每五個人就有一位是老年人，彰化縣全縣，更是有將近25萬名銀髮族，是"超高齡"大縣。

立委（民）黃秀芳：「五個縣民就有其中一位是65歲以上的長者，所以我們希望就是說，長者能夠每天開開心心，快快樂樂來到我們的關懷據點，或者是長照據點，那我們希望除了照顧長者之外，長者的健康，就是我們這個最重要的事情。」

拚初選不忘公益！ 黃秀芳牽線捐贈彰化關懷據點復建器材

拚初選不忘公益！ 黃秀芳關懷彰縣銀髮族牽線企業捐復健器材（圖／民視新聞）





民進黨立委黃秀芳，最近投入黨內彰化縣長提名類初選，儘管行程滿檔，還是不忘做公益，牽線生技公司，捐贈26部市價共130萬元的復健器材，給全縣26個關懷據點，更是表示，會持續向中央爭取，縣內長照大樓、更友善的交通系統。

立委（民）黃秀芳：「不論是在，這個照顧方面醫療方面，或者是我們未來長者的交通，我們都要去把他照顧好，讓長者可以很容易的移動，那秀芳長期一直在這個立法院的衛環委員會，那關心我們的長者，關心我們的幼童，關心我們的勞工，那未來彰化不論是整個基礎建設，或者是我們所有的社會福利，秀芳都會照顧好。」





拚初選不忘公益！ 黃秀芳牽線捐贈彰化關懷據點復建器材

民進黨類初選最後倒數 黃秀芳拚拜票不忘做公益（圖／民視新聞）





距離黨內類初選，只剩短短一周，黃秀芳也抓緊空檔時間，到市場、路口，掃街拜票，拚初選、做公益，兩邊都重要，兩邊都不能鬆懈！

