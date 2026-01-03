拚初選高雄綠營4選將政見交鋒 邱議瑩:會把高雄市民「惜命命」

民進黨今（3）日舉行高雄市長初選政見會，參選人賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑同台較勁，展現各自優勢。邱議瑩條理分明地說明政策，氣場超強，甚至金句連發；賴瑞隆表現穩健；許智傑則以國台語夾雜展現親和力。外界好奇，若初選落敗是否會脫黨參選，僅林岱樺未正面回應，其餘三人皆強調絕對不會。

力拚高雄市長黨內初選出線，有意角逐提名的邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，在政見發表會上各自端出「牛肉」過招，爭取選民支持。

廣告 廣告

邱議瑩提出，如果當上市長將為每一位新生兒開立三萬元的希望帳戶，也要擴大增設24小時的臨時托育中心。賴瑞隆表示，讓大高雄的交通更加便捷，打造更加進步、繁榮，區域均衡發展的大高雄。許智傑則提出，要爭取高雄機場到桃園機場的接駁機復飛。

綠營4位初選參選人交鋒 拚論述也拚個人特質

同台較勁，許智傑以國台語夾雜展現親民形象；賴瑞隆自評具備朝野協調能力；邱議瑩則秀出政策白皮書與手舉牌，論述條理分明，城市治理格局放眼國際，並有信心能扮演好「母雞」角色。她強調，「我們在立法院該兇就要兇，為了我們的市民，我們要爭取權益，但是照顧市民的時候，其實我會把大家惜命命。」

初選沒贏會不會脫黨參選？ 僅林岱樺未正面回應

每個人的政治性格都不同，但選戰中一致的就是「團結」，如今初選白熱化，若未勝出，是否會脫黨參選？邱議瑩表示，「我不會脫黨參選，我也不會不支持同黨的參選人，這一點請大家可以放一百二十萬個心，但是我對於我自己非常有信心！」

賴瑞隆表示，「獲勝是其他人的話，賴瑞隆也會全力的支持他，第一時間就電話恭喜他，同時全力的支持他。」許智傑也表示，「百分之一千不可能，我想這是我們自己的黨，我們不管誰輸誰贏，最後我們一定會支持我們候選人。」

四人之中，只有林岱樺沒有正面回應，提名政見會正面交鋒後，距離初選倒數不到兩週，接下來的肉搏戰各陣營皆積極準備，不敢鬆懈。

台北／蕭秉儀、馮浩宇 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

中共曝光沈伯洋住家、工作地衛星照 警政署：全面強化安全維護

拜會綠黨團推人工生殖法 柯文哲：立院有柯建銘「什麼都能解決」

動物園驚魂！壽山獼猴搶嬰兒車 捧奶瓶「呼乾」