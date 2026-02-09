拚初選！新北市民發言人成軍 慧做事連線正式登記

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員戴瑋姍（板橋區）、顏蔚慈（三重蘆洲區）及議員參選人張志豪（中和區），今（9）日前往民進黨新北市黨部完成議員初選登記；三人過去皆曾擔任發言人，長期站在第一線監督市政，並組成「市民發言人慧做事連線」，宣示會發言、更會做事。

圖／新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈及議員參選人張志豪共組「市民發言人慧做事連線」，今（9）日前往民進黨新北市黨部完成議員初選登記。（新北市議員顏蔚慈服務處提供）

戴瑋姍表示，日本自民黨在高市早苗首相帶領下成功贏得國會大選，不僅讓美日同盟更加穩固，也凸顯台灣在區域民主同盟中不可或缺的角色；她自己在板橋服務邁入第八年，身為發言人不只是政策說明者，更要把市民最真實的心聲帶進議會，新北需要強而有力的監督力量，期盼為民進黨拚下板橋的關鍵席次。

圖／戴瑋姍、顏蔚慈及張志豪過去皆曾擔任發言人角色，站在第一線監督新北市政為市民發聲，同時捍衛中央政策。（新北市議員顏蔚慈服務處提供）

顏蔚慈直言，高市早苗首相的勝選再次證明，只要方向正確、堅定前行，就能獲得民意支持；今天三位長期站在第一線為市民發聲的發言人組成「慧做事連線」，就是要持續為市民打拚，蘇巧慧提出的社福政策引起廣大迴響，顯示市民支持真正會做事的候選人，期盼年底能持續連任，繼續服務三重、蘆洲鄉親。

張志豪說，恭喜高市早苗首相與自民黨的勝選，再次證明議會席次最大化的重要性，此次重返故鄉中和參選，既是責任也是承諾；戴瑋姍、顏蔚慈與張志豪過去多次攜手針對新北公共建設、都市計畫及親子社福等重大議題，揭露市政問題，三人將以市民發言人的身分，讓「慧做事」的新北隊一起贏回新北市。

