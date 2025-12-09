拚初選 林俊憲訪安南果菜市場

林俊憲九日到安南區果菜市長掃街拜訪。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

民進黨立委林俊憲九日開始在台南市區掃街拜訪拚初選，首先前往安南果菜市場，現場人潮湧動、加油聲不斷，宛如小型造勢大會。攤商熱情喊出「俊憲加油」！展現高人氣。

林俊憲強調，安南是台南成長最快的行政區，具備土地、產業資源，是台南下一階段發展的關鍵。他也提出「安南新都會」願景，盼讓安南成為科技、教育、文化、休憩與運動多功能整合的新優質都會區。他強調：「市場是民意最直接的地方，走得越深，越能感受到鄉親對生活改善與城市升級的期待。」

林俊憲提出「安南新都會」願景，主張以台江大道與捷運黃線作為城市骨幹，強化安南與南科、永康、市區的交通連結；並整合台史博館、亞太棒球村、成大安南校區、中信金融學院等既有量能，加上康寧大學校區活化與天馬電台園區再利用，形塑科技、教育、文化、運動與休憩多核心並進的城市發展格局，同時推動科技工業區擴大、青銀共居與幼托設施增設，打造更宜居、可創新的優質都會區。捷運黃線是安南未來發展的關鍵交通骨幹，先前已成功爭取三千萬元規劃費，讓黃線正式從構想走向專業評估，為後續中央審議與推動奠定重要基礎。他強調，安南人口持續成長，產業與校園聚落成形，唯有及早布局交通量能，安南的生活、產業與城市格局都會全面提升。