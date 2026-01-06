拚初選！滅火器、金馬影帝力挺...邱議瑩端演唱會經濟2.0談高雄未來

民進黨高雄市長提名政見發表會，邱議瑩。廖瑞祥攝



拚民進黨高雄市長黨內初選，立委邱議瑩在選戰關鍵時刻邀請藝文界站台，金曲樂團滅火器主唱楊大正、金馬獎得主陳慕義接力表態力挺，她也端出「演唱會經濟2.0」政策主張，強調結合多元場館與藝文能量，擴大觀光與產業效益，勾勒高雄未來城市發展藍圖，為選情最後衝刺加溫。

民進黨高雄市長黨內初選進入倒數階段，立委邱議瑩持續強化政策主軸，盼在最後關頭爭取更多選民認同。她表示，高雄近年成功打造演唱會經濟，不僅吸引國內外粉絲南下追星，也帶動旅宿、餐飲與商圈人潮，已成為全台城市行銷的成功案例。

邱議瑩指出，未來推動的「演唱會經濟2.0」，將不只著眼於大型天團開唱，而是整合不同規模場館，讓流行音樂、獨立創作、戲劇與跨界表演都有合適舞台，同時結合交通、住宿與遊程規劃，擴大經濟外溢效益，讓人潮與消費延伸至東九區等地。

對於藝文界友人公開站台，邱議瑩表示相當感動，強調楊大正、陳慕義等人都是長期關注公共議題的創作者，能在選戰關鍵時刻表態支持，對她而言是很大的鼓舞；她也承諾，未來將持續打造對創作者友善的城市環境，讓高雄成為表演者、影視工作者與年輕世代願意長期投入的舞台。

談到選戰節奏，邱議瑩強調，將把握民調前的每一分每一秒，全力向市民說明理念與政見。她也再次呼籲支持者，在民調期間留意來電，協助完成調查，讓更多人聽見她對高雄未來的想像與規劃。

