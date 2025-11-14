政治中心／屈道昀、宋弘麟、宮仲毅台北報導

民進黨台南市長選舉黨內初選登記截止，立委陳亭妃及林俊憲都已經完成登記，而今天陳亭妃釋出第二支競選影片，強調自己長期深耕基層，沒想到同個場地半小時後，林俊憲也召開個人記者會，端出年金改革政策，兩人雖未碰頭，但較勁意味不言而喻。

立委（民）陳亭妃：「咱的根，咱的未來，咱永遠站鬥陣。」

公布第二隻競選影片，已經完成台南初選登記的民進黨立委陳亭妃，走進果園，強調自己長期深耕基層。

廣告 廣告

立委（民）陳亭妃：「如果災損的時候怎麼辦，如果我們（農作物）生產量多的時候怎麼辦，我們有冷鏈系統，這個部分一定要建構SOP。」

同樣也要競爭台南市長的黨內對手林俊憲，同一個場地，前後僅隔30分鐘，針對單身者年金制度也該與時俱進，端出政策牛肉。

立委（民）林俊憲：「這個場地應該是立法院在分配，比如說我們有時候會邀請很多來賓，陳情人一些公協會，當然就希望比較大的場地，通常個人記者會都是在這間。」





拚初選！陳亭妃釋第2支競選影片 林俊憲同場端政策牛肉

陳亭妃釋第2支競選影片，林俊憲同場端政策牛肉。（圖／民視新聞）





立委（民）陳亭妃：「大家其實覺得立法院記者會，開會的場地很好，因為其實這間是比較大，所以如果大家可以訂到，應該都會訂這間。」

同一個場地，兩人巧妙互不碰頭，畢竟現在除了拚民調，還要力拚黨內提名，從市場到果園，都是較勁戰場。

立委（民）陳亭妃：「我進入到菜市場，我跟大家說我就是那個七歲（小孩），拿麥克風幫爸爸助選的，第一場的活動，我就是希望就是說我們女力站出來。」

立委（民）林俊憲：「其實我早就開始掃市場了，其實台南很多地方的市場，我幾乎大概都有走過，只是我沒有特別來宣傳張揚。」





拚初選！陳亭妃釋第2支競選影片 林俊憲同場端政策牛肉

2026年台南市長有意參選藍綠選將。（圖／民視新聞）





民進黨台南市長初選登記，截至14號下午五點，分別有陳亭妃、林俊憲登記，而國民黨有意參選的包含謝龍介，及海外黨部主任陳以信，藍綠選將除了拚政見、拚人氣，人人想搶話語權，還沒初選，台南這仗，早已煙硝四起。

原文出處：拚初選！陳亭妃釋第2支競選影片 林俊憲同場端政策牛肉

更多民視新聞報導

中國為何通緝沈伯洋？作家親揭「背後2暗黑佈局」

賴瑞隆痛批鄭麗文「反美親中」 親揭嚴重後果恐害台灣

日本和平之風拜會內政部 劉世芳：盼深化台日防災合作

