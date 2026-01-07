拚初選！高大成陪林俊憲車掃.陳亭妃拚37區鐵馬行

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選進入倒數，投入初選的立委林俊憲，有法醫高大成站台力挺，進行車隊掃街，陳亭妃則延續37區鐵馬行動，持續以鐵馬深入基層，力 拚 出線；而對比綠營兩選將陸戰打得火熱，藍營謝龍介則拚空戰，在網路開直播與選民大聊時事話題。

立委林俊憲，掃街車隊沿街繞行，南科周遭新市、善化、安定等區，沿途不少鄉親揮手加油，初選倒數，拚陸戰密集展開車掃，吸睛的是，法醫高大成也現身在隊伍裡，站在林俊憲旁邊，以行動表達力挺。

立委(民)林俊憲說：「我們要拚的就是團結，只有團結才能贏。」陳亭妃車隊說：「給女性一個機會。」騎著粉紅腳踏車，立委陳亭妃，率領車隊前進，持續進行37區鐵馬行動，用貼近人民的方式，深入大街小巷，繞行台南各區域，也走訪地方廟宇，她強調要用「行動政府」，解決地方需求。

立委(民)陳亭妃說：「我相信今天我們要做的就是讓人民有感，有信任，而且知道誰跟他們永遠站在一起，不是只有為了選舉。」綠營兩選將，初選打得火藥味十足，藍營參選的謝龍介，則是在臉書開直播，大談時事話題。

立委(國)謝龍介說：「看委內瑞拉這件事情，你要(用)他山之石，以他們的問題來看我們兩岸。」維持有話直說的風格，謝龍介拚空戰，藍綠陣營各自出招，以不同方式走入選民生活，爭取更多支持與認同。

