拚初選！高雄奶爸議員組隊打育兒政策牌

搶救少子化國安危機，高市議員邱俊憲、何權峰、黃文志，攜手新世代參選人蔡秉璁，化身4位「現役奶爸」組成「育兒友善問政連線」，並前往民進黨高市黨部完成市議員初選登記。4人以親身育兒經驗為基礎，主打托育、課後照顧與育兒預算，鎖定年輕家庭選票，為初選注入鮮明育兒政策主軸。

「育兒友善問政連線」成員指出，少子化不只是人口問題，更攸關城市競爭力與世代正義，育兒政策不應停留在口號，而要回應家長每天面對的真實壓力。連線成員橫跨大岡山、三民、左楠及仁大鳥大選區，4人共育有8名子女，孩子年齡層從嬰幼兒、幼兒園到國中小皆有，對不同階段的育兒需求深有體會。

成員們表示，托育量能不足、課後照顧銜接困難與沉重的經濟負擔，是許多家庭不敢生、不願生的關鍵因素，「育兒不是個人問題，而是公共議題」，政府必須成為家庭最有力的後盾。

他們強調，孩子的成長只有一次，政策落實不能再慢，未來若順利進入議會，將以青壯世代的行動力，嚴格監督育兒相關預算，務實推動友善家庭政策，讓高雄成為敢生、好孕、好養的城市。

