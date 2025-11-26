拚創造逾2600職缺！鴻海砸近178億「擴產AI伺服器」 未來4年搶攻這領域

​鴻海科技集團（2317）今（26）日宣布，已獲得美國威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC）核准，啟動未來四年的新一輪營運獎勵計畫，將在威州拉辛郡（Racine County）擴大投資AI伺服器相關產能，預估帶來近1400個新增工作機會，進一步強化美國本土供應鏈與數據基礎設施韌性。

WEDC最新通過的獎勵方案中，鴻海將在既有基礎上，額外投資5.69億美元（約合新台幣178億元），用於擴充威州拉辛郡的製造與營運據點，並在未來四年內新增1374個工作職缺。若達成投資與就業承諾，WEDC 將提供最高1600萬美元（約合新台幣5億元）的稅收獎勵，做為此次擴大投資的一部分。

WEDC副秘書長暨營運長Sam Rikkers表示，WEDC 持續支持鴻海在威州的長期發展，本次修訂後的獎勵計畫，不僅肯定鴻海在全球製造領域的領先地位，也顯示該公司選擇持續深耕威斯康辛州。

鴻海產品長暨美國地區總經理蕭才祐指出，隨著對數據與 AI 基礎設施需求快速增加，鴻海在美國的角色是協助客戶以具彈性且大規模的方式擴充伺服器產能。並透露，目前威州員工已占鴻海在美國員工總數近四分之一，隨著第二階段專案推進，預期至 2030 年前，當地員工人數將可望再翻倍成長。

此次獎勵計畫亦與 2021 年鴻海與WEDC所簽訂的修訂合約相互銜接。當年雙方調整原始投資案，約定鴻海需在 2025 年底前於威州投入6.72億美元（約合新台幣211億元）資本支出，並創造至少1454個工作機會，方可獲得最高8000萬美元（約合新台幣25億元）的 EITMZ（電子、資訊技術和製造區）稅收抵免資格。鴻海目前正朝上述目標穩步推進。

若將 2021 年修訂合約與此次新一輪擴大投資一併納入計算，在威州 EITMZ 專案架構下，兩階段計畫若全部達標，鴻海最晚可在2029年12月31日前，累計取得最多9600萬美元（約合新台幣30億元）的稅收抵免，總投資金額將達12億美元（約合新台幣376億元），合計創造約2616個工作機會，成為威州先進製造及數據基礎設施發展的重要推手。

身為全球伺服器市場主要供應商之一，鴻海鎖定 AI 與雲端時代的基礎設施需求，提供安全且可擴充的伺服器產品與解決方案，支撐從串流影音、電子商務，到數位金融與智慧裝置等多元應用。

鴻海指出，近年已在威斯康辛州投入超過20億美元（約合新台幣627億元），涵蓋薪資、資本支出與相關稅賦，並以約1500個伺服器生產相關職缺，逐步形塑當地成為結合先進製造、安全與數據基礎設施的重要據點。

