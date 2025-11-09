拚北市長提名 吳怡農掛吊帶也跑行程！ 徐國勇：好幾位將一一徵詢

吳怡農。資料照。李政龍攝



有意爭取民進黨2026台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（11/9）上午出席第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」，左手臂掛著吊帶一同跳熱身操。民進黨秘書長徐國勇表示，選對會正在徵詢各方中，「有好幾位我們都會一一地徵詢」。

徐國勇、民進黨立委李坤城、民進黨市議員簡舒培、林亮君、何孟樺及吳怡農今天上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」。吳怡農到場時與徐國勇握手，也與先前質疑他沒跑基層的簡舒培寒暄，簡舒培則拍拍吳怡農肩膀。

儘管吳怡農因肩傷開刀，左手臂掛著吊帶，仍一同跳熱身操。吳怡自嘲說，身體一定要好好照顧，「不然會跟我一樣太早就要進廠維修」，大家顧好身體、顧好國家，一起努力往前走。

民進黨內盤點2026台北市長人選，包括立委王世堅、吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌、陸委會副主委梁文傑、副閣揆鄭麗君及社民黨北市議員苗博雅等人都被點名，但只有吳怡農主動向黨中央繳交參選意願表。

對於台北市提名進度，徐國勇表示，選對會正在徵詢各方中，「有好幾位我們都會一一地徵詢」。

