拚北市長提名！吳怡農負傷跑行程 徐國勇：將一一徵詢

有意爭取民進黨2026台北市長提名的，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，週日上午出席電器盃節能公益路跑，也和民進黨秘書長徐國勇以及多位民代同框，不過到底誰戰台北，徐國勇表示，選對會正在徵詢各方中，會一一徵詢，現場還有台北市長蔣萬安、同場不同台，對選戰強調還是市政優先。

左手臂掛著吊帶，吳怡農還是起了個大早，現身長年在台北市舉辦的電器盃公益路跑，前陣子才剛宣布要角逐台北市長，拚黨內提名，北市活動當然不缺席。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「大家看到我現在手帶著這個東西，其實給大家是一個非常重要的提醒，我們身體一定要好好的照顧，不然會跟我一樣，太早就要進場維修，要好好的跑、努力的跑，顧好身體，謝謝大家、謝謝。」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農出席電器盃節能公益路跑。（圖／民視新聞）

同場不少黨內同志，包括秘書長徐國勇、立委李坤城，以及多位北市議員，吳怡農一一上前寒暄，但最終誰挑戰台北沒底定，最近幾週綠營頻頻點奇兵。





民進黨秘書長徐國勇：「選對會正在徵詢各方中，那有好幾位，我們都會一一的徵詢。」

不過同場活動，其實還有台北市長蔣萬安，時間錯開，同場不同台！

台北市長蔣萬安現身路跑活動，和吳怡農同場不同台。（圖／民視新聞）

記者vs.台北市長蔣萬安：「如果是已經在台北市這個選戰路跑，會比他跑得更遠更穩，選舉還有很長一段時間，我想現在對我們來講，就是全力推動各項的市政，是不是要取民眾黨的支持？

謝謝，選舉還有一段時間，我們現在就是全力拚市政。」





老話一句市政優先，不過民眾黨目前沒推市長人選，倒是關切議員選情，尤其藍白合是否需要"同一隻母雞"、傳出藍營內部有雜音，考驗蔣萬安智慧

