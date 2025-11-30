拚北市6席全壘打！傳白不滿戴錫欽喊單獨過半 鄭麗文：沒感覺負面情緒

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文出席台北黨慶受訪（圖／記者詹宜庭攝影）

針對2026地方選舉，民眾黨表態希望在台北市議員選舉「4＋2」全壘打，而國民黨台北市黨部主委戴錫欽則表態，尊重民眾黨提名，但國民黨在台北市議會要「務必單獨過半」，外界質疑白營恐不滿戴錫欽說法，也為藍白合產生變數。對此，鄭麗文出席台北市黨慶時受訪表示，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方也都非常有誠意，一切都按部就班，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

鄭麗文表示，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方也都非常有誠意，一切都按部就班。上週中常會，國民黨正式通過提名特別辦法，是針對縣市長的部分，目前也都還沒有開始觸及市議員提名。國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

針對2026議員初選機制，鄭麗文說「還沒有」，上週先通過了縣市長的提名特別辦法，接下來才會進行到議員部分，不管是六都或一般縣市，提名都會非常尊重在地生態，也會非常尊重現在在地的議會黨團。

至於民眾黨立委麥玉珍表態「有機會就爭取參選台中市長」，鄭麗文說，都會按照制度，相信國民黨或民眾黨，各有各黨內的提名程序與辦法，另外也有藍白的協調平台，「我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強人選，這是我們一致的目標！」

