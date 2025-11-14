拚十年升主管！ 換來「加薪2%責任200%」 他嘆：不如買股自己賺





「升官加薪」曾是眾人的夢想，如今卻有網友認為「升主管不如升股息」，認為升遷後工作加倍，薪水卻只多了一點，「加薪2%、責任+200%」CP值不高，不如自行投資。

該名網友在論壇Dcard上以「努力十年升主管，不如投股幫我賺10%」為題發文，感嘆以前升遷是夢想，現在卻覺得升遷變成陷阱。並指出，升上主管後，責任變多了、壓力變大了、個人生活變少了，但薪水只多了幾千元，而房價早已飆升幾百萬。他也很感慨，認為自己這代人並非不願努力工作，但努力看不到回報實在讓人洩氣。他形容，升遷後的處境是「加薪2%、責任+200%」 ，無奈問眾人覺得這種比例CP值如何？

廣告 廣告

▼原PO表示以往會覺得升遷是夢想，現在才發現是陷阱，並以「加薪2%、責任+200%」形容升遷後的處境。（示意圖／取自Pexels）



他指出，以目前業界的情況，就算員工幫公司賺再多錢，老闆也不一定會分享，但反觀若將同樣的努力用在投資，投資所賺到的每一分錢，都是自己的。當他看到剛升上主管的朋友假日聚餐時，仍不時得抽空回工作訊息，休假了心情仍無法放鬆，就不禁暗想，自己不追求升遷而改為投資才是對的：「我休假，錢自己就會上班了」，也認為投資所帶來的安全感，遠勝過職稱。



他認為，升官加薪雖然表面看似風光，但實際回報卻遠不如投入市場理財。也感嘆「我們不是不想升遷，只是想過得有一點自由、有一點底氣而已 」，也想問問其他網友：「如果可以選，會選升主管？還是升股息？」

▼原PO提出與其升遷後扛著巨大的工作壓力，卻只加薪一點點，不如將精力投入股市投資CP值更高。（示意圖／取自pixabay）

此話題引來許多網友留言討論，大部分的人都認同的論點：「曾經是課級的我來說，升遷真的是陷阱！」、「現在好好研究投資理財平均每月賺的都比那一個月多那1、2千塊還多很多倍，CP值太低的誰愛當誰去當就好」、「放股市比努力拚升官來的實際」、「早日投入股票的懷抱真的比鞠躬哈腰有用」、「我也選升股息，自己的錢自己賺，真的比等老闆賞飯吃實在多了」

不過，也有些網友認為，「升主管」與「升股息」並非只能二選一，也有可能兼得：「這不是二擇一題 我又想當主管，又想好好休假，又想拿股票收益 也確實辦到了」、「不用二選一吧，不如升主管又升股息呢？」，還有網友提到，投資要能擴大收益，也要有足夠的本金，而本金還是需要提高工作收入才能累積：「好好工作存本金，投入股市存退休」、「與其升主管，不如升薪水。 薪水升了，投資還可以繼續成長，雙贏!」

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



被動收入8萬「假請滿拒加班」 同仁看傻眼 網力挺：這叫底氣

苦熬成主管卻只領32K？ 過來人淚曝「3行業」低薪很常見

主管月薪5～6萬合理？ 網淚：文職、傳產是常態