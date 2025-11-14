拚十年升主管！ 換來「加薪2%責任200%」 他嘆：不如買股自己賺
「升官加薪」曾是眾人的夢想，如今卻有網友認為「升主管不如升股息」，認為升遷後工作加倍，薪水卻只多了一點，「加薪2%、責任+200%」CP值不高，不如自行投資。
該名網友在論壇Dcard上以「努力十年升主管，不如投股幫我賺10%」為題發文，感嘆以前升遷是夢想，現在卻覺得升遷變成陷阱。並指出，升上主管後，責任變多了、壓力變大了、個人生活變少了，但薪水只多了幾千元，而房價早已飆升幾百萬。他也很感慨，認為自己這代人並非不願努力工作，但努力看不到回報實在讓人洩氣。他形容，升遷後的處境是「加薪2%、責任+200%」 ，無奈問眾人覺得這種比例CP值如何？
▼原PO表示以往會覺得升遷是夢想，現在才發現是陷阱，並以「加薪2%、責任+200%」形容升遷後的處境。（示意圖／取自Pexels）
他指出，以目前業界的情況，就算員工幫公司賺再多錢，老闆也不一定會分享，但反觀若將同樣的努力用在投資，投資所賺到的每一分錢，都是自己的。當他看到剛升上主管的朋友假日聚餐時，仍不時得抽空回工作訊息，休假了心情仍無法放鬆，就不禁暗想，自己不追求升遷而改為投資才是對的：「我休假，錢自己就會上班了」，也認為投資所帶來的安全感，遠勝過職稱。
他認為，升官加薪雖然表面看似風光，但實際回報卻遠不如投入市場理財。也感嘆「我們不是不想升遷，只是想過得有一點自由、有一點底氣而已 」，也想問問其他網友：「如果可以選，會選升主管？還是升股息？」
▼原PO提出與其升遷後扛著巨大的工作壓力，卻只加薪一點點，不如將精力投入股市投資CP值更高。（示意圖／取自pixabay）
此話題引來許多網友留言討論，大部分的人都認同的論點：「曾經是課級的我來說，升遷真的是陷阱！」、「現在好好研究投資理財平均每月賺的都比那一個月多那1、2千塊還多很多倍，CP值太低的誰愛當誰去當就好」、「放股市比努力拚升官來的實際」、「早日投入股票的懷抱真的比鞠躬哈腰有用」、「我也選升股息，自己的錢自己賺，真的比等老闆賞飯吃實在多了」
不過，也有些網友認為，「升主管」與「升股息」並非只能二選一，也有可能兼得：「這不是二擇一題 我又想當主管，又想好好休假，又想拿股票收益 也確實辦到了」、「不用二選一吧，不如升主管又升股息呢？」，還有網友提到，投資要能擴大收益，也要有足夠的本金，而本金還是需要提高工作收入才能累積：「好好工作存本金，投入股市存退休」、「與其升主管，不如升薪水。 薪水升了，投資還可以繼續成長，雙贏!」
（封面示意圖／取自Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
想守住自我生活！5旬男堅持基層工作20年 收1通知瞬間醒悟：後悔不已
現代社會經濟壓力大、職場競爭激烈，有些人只想安穩過日子，不願捲入升遷和權力鬥爭。日本一名50歲男子岸本悠介（化名）就是其中一例。他在大企業工作超過20年，但一直拒絕升職，享受輕鬆自在的基層生活。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電壓力大！ 他問為何不「減薪降工時」 過來人全說了
台積電優渥的薪資和福利讓人羨慕。有網友表示，嚮往進入台積電的親戚，入職後只待了半年就離職，他好奇詢問：「台積電為何不降員工年薪，就能減少工時和壓力？」引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
「你們公司有發年終嗎？」不到七成企業確定會發年終獎金 創四年來次低水準
時序已進入第四季，企業開始進入密集的「員工考核期」！雖然經濟成長率有機會「保四」信傳媒 ・ 1 天前
直聘移工更便宜，台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相
巨大涉強迫勞動事件後，勞動部強調要強化「直聘移工」，讓台灣企業擺脫污名。但這個解方喊了十多年，為什麼做不到？天下雜誌 ・ 1 天前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 8 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
法人大逃殺838億 台股重挫506點周線連二黑/外資領息後狂殺台積電 兩面手法壓價跡象濃/正崴三檔全面跳水 集團市值噴掉45億｜Yahoo財經掃描
美股在12月降息機率驟降、政府關門造成經濟數據缺口等不確定因素干擾下全面走弱，道瓊工業指數大跌1.65%，那斯達克指數重挫2.29%，標普500指數下跌1.66%，費城半導體指數急跌3.72%，寫下一個多月來最大單日跌幅；市場憂心關稅推升通膨將迫使聯準會暫緩寬鬆，AI高估值個股成殺盤重心，輝達、安謀、博通及台積電ADR跌幅約3%至近6%，特斯拉重挫逾6%創兩個月新低，日商鎧俠財報疲弱亦拖累美光、威騰等記憶體股走低，科技股修正壓力明顯外溢。亞股今日同樣跌一片，日經指數下跌1.77%，韓股重挫3.81%，港股同樣走跌，上證指數也小幅下跌，反映資金風險偏好降溫。台股今（14）日承接國際利空，早盤即重挫並一路在低檔震盪，加權指數終場大跌506.06點、收27,397.50點，跌幅1.81%，成交值達5,895.69億元，周線連二黑；權王台積電(2330)受美科技股重挫與台積電ADR走弱影響，收跌30元至1430元，鴻海(2317)、聯發科(2454)同步回落，AI族群殺聲隆隆，散熱指標奇鋐(3017)吞下近半根跌停，台達電(2308)、廣達(2382)亦明顯走跌，電子成為壓盤主力。不過資金並未全面撤出股市，轉向造紙、汽車、紡織與製鞋等防禦型傳產股，華紙(1905)、裕隆(2201)、鴻華先進-創(2258)、聚陽(1477)、鈺齊-KY(9802)等逆勢走揚，被動元件族群在漲價題材加持下，蜜望實(8043)、鈞寶(6155)表現相對強勢，成為大盤重挫中少數獲資金青睞的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 8 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
小孩試戴金手鐲10秒遭索賠4400元 母傻眼報警！業者回應了
根據陸媒《財經觀察》報導，這起糾紛發生於11月12日，一名女子當時帶著小孩進入一間金飾店參觀，在店員注視下讓小孩試戴看看金手鐲，不料取下時店員立即稱「手鐲變形了」，要求女子賠償人民幣1000元（約新台幣4400元），甚至堅持不賠錢就不讓他們離開。但女子相當傻眼，她強...CTWANT ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 4 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前