拚南高屏澎觀光產業升級 許智傑盼催生「南台灣好玩卡」

照片來源：許智傑國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立委許智傑今（21）日表示，為推動南台灣區域經濟共榮發展，強化南台灣觀光產業，他偕同其餘南高屏立委召開「南高屏大生活圈、觀光行銷全世界」記者會。

立委們聯合提出觀光規劃，範圍不只有南高屏，甚至延伸到澎湖地區，尤其高雄演唱會經濟帶動城市行銷，本週為了TWICE來台規劃4大官方活動，最受矚目是7大地標規劃「THISISFORONCEIN高雄」巡迴視覺藍燈光文字秀。未來甚至可以擴展到南屏地區，強化演唱會經濟的外溢效果，帶動區域經濟效應。

此次記者會更提出觀光發展願景，強化5大國家風景區角色、爭取中央支持大型活動移師到南台灣、南台灣組隊前進國際旅展、推南台灣好玩卡一卡在手玩透透、爭取國際新航線及郵輪到南台灣、強化觀光之母交通的建設、增加觀光誘因規劃旅客倍增計畫，打造南台灣成為全新的台灣觀光圈。

許智傑指出，南部是台灣觀光重鎮，然而長期重北輕南等因素，導致南台灣產業轉型較緩慢，近幾年在中央及地方合作下，逐漸靠演唱會經濟等模式打開國際知名度，也產生不少外溢效益，演唱會期間台南跟屏東住宿也大幅成長，約有15%粉絲外溢至台南、屏東。

許智傑指出，單就過去2年高雄發展演唱會經濟的成果，2023年舉辦破千人演唱會逾百場，吸引超過139萬人次，創造45億元觀光產值；2024年舉辦破千人演唱會逾157場次，吸引超過171萬人次，創造57億元觀光產值，年成長約27％。

許智傑表示，高雄觀光2025上半年成績單出爐，在6都中高雄勇奪「4大冠軍」，國際旅客成長率飆升11.62%，旅宿業營收和住宿率也全是第一名，透過高雄擔任「南台灣觀光領頭羊」角色，帶領南高屏澎縣市觀光一起發展。從大勢女團BLACKPINK粉色到這週的TWICE藍色，高雄整個城市都動起來了，搭配交通運輸計畫、商圈券刺激消費，把這個城市投入觀光行銷上頭。

許智傑表示，他與立委邱志偉一起成功促成高雄飛岡山、高雄飛熊本的航線，持續爭取高雄直飛歐美澳的長程航線，未來針對消費力較高的歐美旅客，觀光署應該有更全面的計畫。

邱志偉則說，推動高雄的航空觀光，一直是他質詢爭取的重點，從岡山飛岡山，到爭取更多歐美航線直飛高雄，都是他長期努力的目標，當前台灣國外旅遊人數大增，加上台積電在高雄設廠效應，相信未來高雄的國際旅客與商務客的往來都會不斷增長。他說，未來政府應該都要有相對應配套方案，從重要景點的多國語言標示，到機場量能的提升，都必須要及早規劃因應。

立委林宜瑾表示，年底台南將開闢2條國際航線，目前多數觀光客都是跨縣市旅遊，未來如何整合南部縣市的資源，避免單打獨鬥，南高屏應該一起組隊到知名國際旅展宣傳，更能帶動南台灣整體的觀光效益。來自屏南的立委徐富癸則強調，地方要發展，勢必要先追求交通建設的提升。

許智傑說，根據統計南高屏3縣市，就有4個國家風景區，加上澎湖就有5個，然而中央對南台灣觀光發展投入資源，卻遠遠不夠，範圍也不夠廣泛，應該投入更多資源，整合區域各鄉鎮，做整體觀光規劃。目前北北基有好玩卡、高雄也有好玩卡，然而南台灣沒有跨縣市的景點套票，參考日本大阪周遊券、首爾轉轉卡，都是整合區域觀光的旅遊典範，一卡在手，吃喝玩樂買交通通通滿足，未來會與黨籍立委繼續催生南台灣好玩卡，中央對南台灣觀光發展投入資源，卻遠遠不夠，範圍也不夠廣泛，應該投入更多資源，整合區域觀光發展。

照片來源：許智傑國會辦公室

【文章轉載請註明出處】