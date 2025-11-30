拚台中市長選戰 何欣純、江啟臣、楊瓊瓔勤跑行程

何欣純立委(前排右1)今陪同蕭美琴副總統(前排右4)出席HOYA女子棒球聯賽閉幕頒獎典禮。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕明年台中市長選戰，藍綠選將都已浮上檯面，已獲民進黨提名的何欣純立委，今天除跑地方行程，也與蕭美琴副總統一起出席HOYA女子棒球聯賽閉幕頒獎典禮；宣布爭取國民黨提名的楊瓊瓔立委，今天則是在潭子發水果月曆；立法院副院長江啟臣則是出席「亞洲太平洋國會議員聯合會(簡稱APPU)會員國外交文物特展」，持續接觸民眾爭取支持。

何欣純今天參與2025台灣女子棒球聯賽閉幕典禮時表示，這些選手十分不簡單，在球場上不僅是技術層面的對抗，平時也要耐得住揮汗練習的辛苦，今天由副總統蕭美琴為女棒U16成軍嘉勉，未來還可深化女子棒球代表台灣和世界連結的可能。

何欣純認為，女力好棒無極限，台灣有第一位女總統蔡英文、日本有第一位女首相高市早苗，女性在各領域都在發光發熱，未來若有機會為台中做更多，會全力支持女棒在台中的推廣，讓有志參與棒球運動的女性投出人生精彩好球。

江啟臣今天出席APPU會員國外交文物特展，致詞時表示，APPU 對我國具有特殊的外交意義，不僅因APPU是目前立法院唯一以「會員國」身分參與的國際組織，更重要的是中華民國為其創始會員國之一，在當前外交挑戰下更顯珍貴。去年他受立法院委託參加APPU年會時，成功爭取到第53屆APPU大會的主辦權，並於今年8月順利圓滿完成此次年會，展現國會外交成果。

楊瓊瓔在宣布參選台中市長後，今天在潭子區潭水亭發放水果月曆，有民眾不到6點就到場排隊，800份水果月曆被索取一空，還有民眾爭相合影，楊瓊瓔則不忘把握機會提醒民眾慎防普發1萬元的詐騙電話，並強調自己從政以來、始終如一，希望基層更好，尤其盧秀燕市長打下的基礎非常重要，一定要好上加好。

立法院議政博物館「亞洲太平洋國會議員聯合會會員國外交文物特展」今開展，立法院副院長江啟臣(左4)等人出席。(記者陳建志攝)

