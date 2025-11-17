拚台加關係總動員 外交經濟兩政次將同現渥太華

（中央社記者胡玉立多倫多17日專電）加中關係冰凍7年後，最近加速「回暖」，局勢令人關注。與此同時，台灣外交部和經濟部兩位政務次長下週將首度共同現身渥太華，北美洲台灣商會聯合總會也在同週展開「渥太華叩門之旅」；政府與民間總動員，齊力鞏固台加關係。

值此台加關係備受關注時刻，台灣兩大部會政務次長同時現身加拿大首都渥太華，並準備共同參與友台活動，別具意義。駐加代表曾厚仁證實兩位政務次長將同時造訪加拿大，並表示這是機緣巧合。

其中，外交部政務次長陳明祺應邀參加21日至23日在哈利法克斯市舉行的哈利法克斯國際安全論壇（HFX）；該論壇是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，去年由前總統蔡英文代表台灣到加國與會，引爆訪加旋風。這次陳明祺參與論壇後，將轉赴渥太華。

經濟部政務次長江文若下週將率團參加在渥太華舉行的「第21屆台加經貿對話會議」。多年來，台加透過制度化年度經貿諮商，持續締造合作里程碑，2023年底已完成簽署「台加投資促進及保障協議」（FIPA）；去年輪到在台北舉行的「第20屆台加經貿對話會議」，雙方簽署「優質企業（AEO）相互承認協議」和「夥伴保護計畫（PIP）」互認協議，出口商得以享有邊境通關優待和加速程序。

除了兩位政次同時訪加、現身渥太華，北美洲台灣商會聯合總會「叩門之旅」也將由總會長白越珠率隊，帶領多倫多台灣商會輔導會長李滄偉等30名成員前往渥太華，在24日及25日密集登門拜會加拿大各黨派國會議員，為台灣發聲，深化台加友誼。

北美洲台灣商會聯合總會組團造訪美加首都「叩門」行之有年，今年遇上兩位次長同在渥太華，政府與民間將有更多機會齊力推動台加關係，或可形成加乘效應。

目前已知，包括加台國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）在內的數位加拿大國會議員，將與北美洲台灣商會聯合總會「叩門團」、駐加代表曾厚仁、兩位次長在渥太華針對台加合作相關議題舉行座談會。

此外，加拿大智庫麥唐納-勞里埃研究所（Macdonald-Laurier Institute，MLI）也將舉行座談，邀請陳明祺與MLI執行長克勞里（Brian Lee Crowley）以對談形式，探究台加雙方如何在印太地區強化戰略合作，以及加拿大可以如何協助強化台灣韌性。

駐加代表處另將在25日盛大舉行「台灣之夜」（Taiwan Night）晚會活動，彰顯台加文化互動交流，屆時陳明祺、江文若和「叩門團」全體成員均將與會，可望有數十位加拿大國會議員前來共襄盛舉。（編輯：唐聲揚）1141117