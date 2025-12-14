南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

民進黨台南市長初選進入倒數，下個月就將進行電話民調，立委林俊憲周日也成立善化、安定後援會，現場湧入大批鄉親力挺，展現團結勝選氣勢。另一方面同黨對手陳亭妃，則是主打溫馨攻勢，市場掃街拜票、和支持者面對面聯誼，充分展現女性的溫暖特質，感動力十足。





拚台南市長出線! 林俊憲成立後援會.陳亭妃勤打陸戰

走入市場掃街拜票，陳亭妃展現十足親和力。（圖／民視新聞）





走入市場裡掃街拜票，陳亭妃展現出的親和力十足。

面對婆婆媽媽，彼此就像是母女和姊妹般的熟悉與親暱，搭肩、擁抱，毫無違和感，一切就像是親人般的自然。面對面間的交談，彷彿像是閨密間在秘聊，握緊每一雙手，就是陳亭妃溫熱選情的絕招。

廣告 廣告

立委陳亭妃表示：「各區的民眾對我們是非常的熟悉，所以我們現在就是，走入他們的身邊，讓他們更了解陳亭妃的信任感，而且找回感動這是最重要的。」

走近民眾的日常，貼近選民的生活，陳亭妃的初選步調，顯得格外紮實。另一方面同黨對手林俊憲，則在周日舉行善化、安定的後援會成立大會。

支持者包圍的歡呼聲中，林俊憲抖擻的走進會場。台南市議會副議長林志展，率領多位議員支持，市長黃偉哲也現身力挺。





拚台南市長出線! 林俊憲成立後援會.陳亭妃勤打陸戰

林俊憲善化、安定後援會成立，市長黃偉哲現身力挺！（圖／民視新聞）





台南市長黃偉哲表示：「從賴清德到黃偉哲一直到林俊憲，可以接棒來繼續延續，賴清德的理想和對台南的貢獻。」

立委林俊憲強調：「將近八年前他跟陳亭妃初選過，那我想黃偉哲非常了解陳亭妃，所以黃偉哲他一定會支持我，因為他太了解我的對手。」

一邊是鑼鼓喧天，喧鬧著黨內團結勝選在望，另一邊則是溫暖厚植，溫馨的鞏固情誼堅定目標。民進黨在台南，究竟要推出好市長還是女市長，下個月的初選結果見分曉。





原文出處：拚台南市長出線! 林俊憲成立後援會.陳亭妃勤打陸戰

更多民視新聞報導

拚初選! 陳亭妃釋第2支競選影片 林俊憲同場端政策牛肉

台南市長初選起跑! 高大成挺林俊憲.陳亭妃發打詐御守

放下初選煙硝味! 南.高綠委同台聲援財劃法再修法

