拚台南400年首位女市長 登記日陳亭妃固守勘災打造「行動政府」

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

鳳凰颱風襲台，台南宣布停班停課之際，民進黨立委陳亭妃今（12）日選擇固守第一線，由辦公室主任代為前往黨中央完成2026年台南市長初選登記。陳強調，「市民的一切永遠是最重要的」，颱風當前，自己必須留在台南守護市民安全，這是對台南最真實的承諾；她更宣示要打造一個「行動政府」，用行動證明自己是對抗藍白合的「最強母雞」，並希望成為台南400年來首位女性市長。

陳亭妃表示，她一大早7點就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變的很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊。而她再次確認，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。

陳亭妃進一步指出，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記。她說，自己絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，因為她要讓台南的光榮與自信重現。

面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃直言，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏4萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。她認為，如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合，她要用行動證明，「我就是最強的母雞」。

「2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政。」陳亭妃強調，如果連台南都要讓黨主席賴清德擔心，那民進黨怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？她說，所以台南一定要大贏，這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。

陳亭妃也提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高，日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。她說，台南400年來從未有過女性市長，這次她要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。

最後，陳亭妃語氣堅定地表示，27年來，自己從未離開基層，服務從沒有休息，腳步也從沒有停下，「我知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼」。她說，「颱風來，我守在台南；挑戰來，我衝在前面。這是我的責任，也是我的信念。我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前」。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

