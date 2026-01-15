拚台美關稅再調降！行政院證實鄭麗君已赴美

▲行政院副院長鄭麗君昨（14）日已赴美進行第六輪關稅磋商。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 外媒《紐約時報》日前披露美國有望將對台關稅降低至15%，《路透社》今（15）日也報導，台灣高階官員將再度前往華府談判。對此，行政院台美經貿工作小組今宣布，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮已率領我方談判團隊，於1月14日晚間出發赴美進行第六輪實體磋商，力拚關稅調降。

行政院今指出，鄭麗君、楊珍妮已率隊於昨日晚間赴美，將與美方針對關稅進行第六輪實體磋商，而此行有4項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進臺美貿易平衡，形成臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商後臺美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就臺美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，台美經貿工作小組指出，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

