拚命克制飲食、運動越難瘦！ 「5錯誤習慣」讓你越減越肥

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

已經拚命克制飲食加運動，怎麼還是很「難瘦」?有可能就是因為努力過頭了！開業家醫科醫師鄧雯心提醒，上述情形是減重門診當中許多人的共同寫照，尤其是女性，往往忽略壓力荷爾蒙的重要性，越是用力越是適得其反，並不是做得不夠，而是身體已經沒有力氣恢復，荷爾蒙與壓力卡住了代謝開關。

網紅三寶媽林萱就是典型的例子，回想生第一胎時，只花半年就把體脂降到17％，但第二胎卻完全無法複製，儘管一再提高訓練強度、飲控更嚴格，體重確實下降了，但小腹、浮腫、情緒波動卻接連出現，直到做了荷爾蒙檢測才發現，問題不是努力不夠，而是努力過頭，身體在抗議。

鄧雯心指出，壓力荷爾蒙的影響是所有女性都有可能遇到的，不分情緒、不分體質，尤其，減重過程中有五個看似正確，卻悄悄加重壓力、讓身體失去安全感的習慣。首先就是「少吃卻忽略營養的質量」，營養之於人體，就像鋼骨架構之於房子，如果不穩定，就像稻草屋遇到颱風地震。房子為了穩住，就像人體為了生存，只能先儲存脂肪以因應持續的營養不足。

第二「過度運動卻忘記身體需要休息」，休息不夠，就是生存模式拉警報，讓運動效果事倍功半。第三「單純控制熱量，卻忽略避開發炎性飲食」，發炎就像身體在慢性失火，免疫系統過勞會近一步刺激壓力荷爾蒙。

鄧雯心說，然後就是「太晚睡、睡太少」，破壞日夜節律，讓代謝失常，加上「情緒壓力和完美主義」，持續逼迫自己反而增加身心負擔，過度緊繃讓身體更不敢放掉脂肪。

鄧雯心提醒，代謝的核心不是「再多做一點」，而是讓身體脫離戰或逃的壓力模式，先把身體從高壓狀態拉回穩定，給予足夠的安全感，才會真正的健康瘦，瘦得久。

