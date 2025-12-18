拚命運動、少吃澱粉，小腹卻瘦不下來？醫師建議瘦身卡關先做這6件事

越努力越瘦不下？其實是高壓力讓皮質醇升高，腹部先胖。（Gemini生成示意圖）

你是不是也有這種困擾，每天運動、控制飲食，體重卻只掉一點點，而且小腹還是很凸，晚上特別想吃甜食，早上起床又感到疲累。營養功能醫學醫師劉博仁指出，這不是意志力問題，而是長期壓力讓皮質醇過高，影響腹部脂肪囤積、食慾增加與睡眠品質。

劉醫師以門診45歲病患林小姐為例。她半年天天快走、上高強度間歇課程，三餐極度克制，但腰圍卻沒變，小腹更明顯。深入了解，發現她工作壓力大、常熬夜、一天喝3杯咖啡，運動後也鮮少好好放鬆，長期處在「一直在燃燒、但沒有修復」的狀態。

如果天天都處於高壓狀態，皮質醇就會偏高，讓腹部脂肪更容易囤積、胃口被調高，甚至睡不好、運動後恢復變差。

醫師建議，瘦身卡關先做這6件事：

1.每晚有7到8小時睡眠，固定上床時間，這是瘦身最被低估的一件事。

2.高強度運動每週2到3次，其餘搭配快走、瑜伽或伸展。

3.每餐補足蛋白質與纖維，降低暴食與甜食衝動。

4.下午2點後減少咖啡因攝取，避免影響睡眠。

5.每天安排10分鐘降壓時間，例如腹式呼吸、散步或冥想，重點要規律做。

6.觀察疲勞感、失眠、經期變化、心跳恢復等壓力訊號。

醫師提醒，越努力越卡關時，先別只怪自己。身體其實在告訴你：太緊繃、缺乏恢復時，瘦身效果自然受限。先調整生活與壓力，小腹脂肪與食慾才更容易被控制。



