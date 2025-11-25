拚國旅！ 觀光亮點祭優惠

記者李佩玲／臺北報導

為吸引民眾持續走訪國內各地景點、活絡地方產業，交通部觀光署昨日宣布，全臺多處觀光亮點場域即日起推出超值優惠，好康橫跨住宿、購物、餐飲、入園、體驗、社群活動等各類別。

串聯吃喝玩樂 豐富多元

觀光署日前公布第2屆「觀光亮點獎」獲獎名單，各獲獎觀光亮點也紛紛推出超值促銷優惠，如國立自然科學博物館明年全年每週五下午2時至5時開放展示場免費參觀，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區亦推出12月限定優惠，於每週五、六、日、一，宜蘭縣民持證即可免費入園並享多項好康。

在特色活動方面，阿里山林業暨鐵道園區即日起祭出周邊6個鄉鎮消費滿499元即可參加抽獎，有機會獲得價值1萬6000元遊程；井仔腳瓦盤鹽田配合「北門王爺藝饗節」辦理集章遊，集滿6宮印章可抽黃金及iPhone 17等好禮；七美嶼則結合「2025冬遊澎湖優惠大放送」，提供500元消費券與刮刮樂活動，並開放免費參觀澎湖10大文化場館，及享有澎湖好行3條郵輪式免費搭乘。

多處觀光亮點也規劃社群互動及體驗活動，讓旅客在遊程中獲得額外驚喜。另外，也結合地方特色推出購物折扣及旅宿套裝方案；其中，六堆客家文化園區文創商品享8折優惠並提供抽獎活動；武陵農場祭出自產農特產品9折優惠及楓紅梅香3天2夜限定行程；曾文水庫漂流木提琴村推出2天1夜1泊3食小旅行優惠；日月潭月牙灣SUP活動行程亦提供9折優惠等。

觀光署提醒，部分優惠設有截止日期或數量限制，民眾可透過各觀光亮點提供的優惠網站或社群媒體確認，或至觀光亮點獎活動網站查詢。

井仔腳瓦盤鹽田配合「北門王爺藝饗節」集章遊可抽黃金及iPhone。（觀光署提供）

武陵農場祭出農特產品9折及楓紅梅香3天2夜行程。（觀光署提供）

阿里山林鐵即日起指定區域消費滿499元抽價值1萬6000元遊程。（觀光署提供）

科博館明年全年每週五下午2時至5時開放展示場免費參觀。（觀光署提供）

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出12月限定優惠。（觀光署提供）