拚團結！ 陳亭妃訪台南市議會 拜會議長邱莉莉

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

民進黨台南市長初選民調，勝出的立委陳亭妃，積極整合黨內勢力。周二上午來到台南市議會，拜會議長邱莉莉，現場包括多位民進黨市議會黨團議員，也都出席會談，目標年底勝選，也要議員「全壘打」，不過議員們要求，未來議長由議員們自己決定的訴求，陳亭妃只有口頭承諾，沒有簽名連署。





一走進議長室，議長邱莉莉也來到門口迎接，兩人熱絡的一起走進，這場拜會的現場。

台南市議會議長邱莉莉說：「市長恭喜。」

閉門會議中，包含議長邱莉莉，和民進黨議會黨團的多位成員，都針對接下來的團結合作，目標年底的勝選，展開對話。

立委陳亭妃表示：「我們希望期待的是台南要贏，而且我們議員一定要全壘打。」





其中議長邱莉莉也特別調，雙方針對機下來的黨內團結，都有強烈的共識，不過針對議會黨團要求，未來的議長產生由議員自行決定，陳亭妃口頭尊重，沒有簽名連署。

台南市議會議長邱莉莉表示：「有部分有口頭上的承諾之外，她並沒有來連署我們24位議員，就是跨黨派就是台南隊的，一個想法一個聲明，但是我們還是很謝謝她，今天來拜訪。」

民進黨台南市議會黨團總召李宗翰強調：「陳亭妃委員有承諾讓黨團自主，來產生議長但是很可惜，我們有許多議員同仁連署的簽名，她在這份連署書上最後沒有簽名，我們覺得感到遺憾。」

議會黨團強調，沒有得到陳亭妃的簽名連署，是會談過程中的遺憾，不過陳亭妃也強調，這場會面雖然是她贏得初選後，與黨內議長和黨團成員們的初次請益會面，不過私下的溝通從中央到地方，都在安排進行，年底市長不僅要勝選，議員也要全壘打。





