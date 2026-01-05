拚基隆！童子瑋路口問候市民 謝國樑打政績牌

基隆市 / 綜合報導

2026大選競爭白熱化！在基隆，民進黨基隆市長參選人童子瑋則是打起了看板戰，看板遍布在許多重要路口，反觀現任市長謝國樑的看板還沒有看到，對此藍營市黨部今(5)日開記者會直言，選的不是視覺宣傳，而是誰能為民負責，童子瑋回應剛宣布參選，應該讓市民朋友更認識他們，也選在今日一早，首次站路口跟選民打招呼。

童子瑋競選團隊說：「大家早安，大家好，大家上班辛苦囉。」一聲聲向市民說上班辛苦囉，民進黨基隆市長參選人童子瑋更早開工，今日一早6點半提名後首次站路口，向經過的選民微笑揮手，問候拜票，基隆市長參選人(民)童子瑋說：「有點久沒有站路口，今天一開始站起來的時候，有一點陌生陌生的，可是看到好多市民朋友，都很熱情跟我打招呼，怕吵到有一些在休息的人，維持一個經過可以聽到的音量就好。」

廣告 廣告

超過10人大陣仗站路口，拿著手舉牌用麥克風，跟路過民眾打招呼，但童子瑋也提醒工作人員注意音量，避免讓選民支持變成擾民，而團隊手中的牌子有小還有大，往旁邊或抬頭看，顏色鮮艷的大型看板，高掛在國門廣場附近重要路段，而基隆市區也都可以看到，反觀現任市長，國民黨的謝國樑低調得多，不只大街上還沒看到競選看板，面對媒體提問，也表示現階段以市政為主。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說：「不是看誰的看板掛得比較快，比較多，政見內容也尚未對外說明清楚，就先大規模來佈設看板，只會讓市民看到包裝，卻看不到實質的內容。」

國民黨市黨部，今日以狂賀童子瑋榮登基隆看板王為主題召開記者會，直言選的不是視覺宣傳，而是誰能為民負責，對此童子瑋回應，基隆市長參選人(民)童子瑋說：「剛宣布參選，我們本來就應該多讓市民朋友認識我們，理解我們在參選的理念，然後讓大家看到我們的陽光活力。」基隆市長謝國樑(1.4)說：「還是很寒冷，請大家一定要多穿衣服。」雖然兩人分屬藍綠陣營，各有選戰步調，但不約而同，積極參加地方活動和選民互動，佈局2026大選，競爭白熱化持續交鋒。

原始連結







更多華視新聞報導

迎戰2026地方選舉 綠基隆.彰化.雲林選將底定

2026選情升溫 童子瑋高掛看板推貼圖 謝國樑：市政為先

贈國小生繪本遭基市府婉拒 童子瑋：政治化解讀善意

