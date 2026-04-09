拚塑膠袋產量月增5千噸 經長：台塑明天可出貨聚乙烯

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經濟部長龔明鑫。(記者羅沛德攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部啟動「經濟部塑膠袋平價專案」，塑膠袋產量每月可增加5000噸(約12.5億個1斤塑膠袋)。經濟部長龔明鑫表示，中油增加5000噸乙烯供料後，預計台塑明天就可出貨中游塑膠原料聚乙烯給下游的塑膠袋製造端。

龔明鑫今出席立法院經濟委員會就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」進行報告，並備質詢。

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針對上游原料乙烯供應部分，龔明鑫表示，經濟部已協調中油四輕提前在本月1日投入運作，預計乙烯產量將增加1.9萬噸，也就是從3月份的6萬噸，提升至4月份的7.9萬噸，5月份可達9萬噸。

至於中游的塑膠原料聚乙烯產量，龔明鑫續說，由於上游中油已增加乙烯供料1.9萬噸，因此從中撥出5500噸供給台塑與台聚等聚乙烯廠生產，因此聚乙烯產量從3月份2.2萬噸增至4月份2.75萬噸。

民進黨籍立委賴瑞隆表示，中油增產預計5月份乙烯產量可達9萬噸，台塑化供應內需也沒問題，但原料增產後仍面臨漲價問題。

對此，龔明鑫表示，聚乙烯產量可增加5500噸，其中5000噸供應塑膠袋平價專案，「按照台塑給我們的資料，明天就可以開始出貨」，經濟部全力協助平穩塑膠袋價格。

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