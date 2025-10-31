拚外交！李在明端「黃金」禮遇 川普點頭核潛艦.關稅拍板

慶州APEC峰會期間，南韓總統李在明積極推動「務實外交」，今天（30日）與日本首相高市早苗首次會晤，舉行雙邊會談。而前一天，韓美峰會更是收穫良多，美國總統川普點頭同意韓方發展核潛艦的同時，兩國貿易協議也拍板定案，汽車關稅確定降至15%，對美投資細節則敲定包含1500億美元造船合作與2000億美元現金。峰會順利進行的背後，少不了首爾當局的用心，李在明政府用最高規格接待和各種投其所好的禮物，擄獲川普的心。

圖／達志影像美聯社

廣告 廣告

美國總統 川普（10/29）：「南韓是美國珍視的朋友和親密盟友，是一個工業和科技強國，更重要的是，它是一個自由社會，擁有可持續的民主制度和繁榮文明。」

能收到如此高度稱讚，南韓當局可以說是心滿意足，不枉費為美國總統川普訪韓，安排的一連串最高規格禮遇。

從川普座機將抵達時，韓軍派出兩架F-16戰機護航；到專機落地後，鳴放21響禮砲，軍樂隊還特別演奏川普選戰招牌歌曲《YMCA》，熱烈歡迎。

韓聯社TV主播：「在慶州舉行的第二次韓美領袖會談，充滿了針對作為國賓訪韓的美國總統川普，精準狙擊取向的真誠客製化禮遇。」

南韓總統李在明特地打上川普喜愛的金色領帶，親自到門口迎接。連贈禮都能看出韓方的用心，投川普所好，以表誠意。

美國總統 川普（10/29）：「這個真的很漂亮，我現在就想戴上。」

南韓總統 李在明（10/29）：「為了迎來南韓和美國之間的新時代。」

李在明授予川普鑲有金銀、寶石的南韓最高榮譽「木槿花大勳章」，並贈送新羅王朝的金冠複製品。兩項大禮都是「量身訂做」，尤其這枚勳章意義非凡。

南韓總統 李在明（10/29）：「大勳章是我們首次授予美國總統的勳章，所以在這方面具有特別的意義。」

象徵天命與領袖權威，川普聽了自然喜笑顏開，說會銘記在心，大讚李在明將成為南韓最偉大的總統。首爾當局的「戰略性投資」顯然奏效，僵持許久的兩國關稅談判，終於在韓美峰會上敲定協議。

南韓總統辦公室政策室長 金容範：「南韓政府10月29日，就與美國關稅談判的細節內容，達成了協議。最終決定適用原本協商的15%稅率，而汽車及汽車零部件關稅也將下調到15%。」

對等關稅和汽車關稅下調到15%、藥品享有「最惠國待遇」，半導體方面，美方則承諾不會向南韓徵收比競爭對手台灣更高的稅率。

至於先前分歧最大的3500億美元對美投資，最終定案：2000億美元為現金投資、分期付款，另外1500億美元用於造船合作，並設有每年200億美元的上限，減輕南韓外匯市場負擔。

南韓總統 李在明（10/29）：「希望總統能做出決斷，讓我們獲得核動力潛艇的燃料供應，因為柴油潛艇的潛航能力低弱。」

對於會議上，韓方首次提出發展核潛艦、希望美國提供所需燃料的請求，川普也爽快同意，還在會後發文表示，自此美韓軍事同盟關係變得更加牢固。

南韓國家安保室長 魏聖洛：「隨著北韓建造核潛艦等環境變化，南韓需要核潛艦的能力，川普對此表示贊同，並提議進行後續協商。」

慶州APEC峰會，正成為李在明施展外交手腕的舞台。29日晚上，他特意為川普準備了特別晚宴，邀請越南、澳洲、紐西蘭、加拿大、泰國和新加坡，總共七國領袖齊聚一堂，討論印太地區經濟合作。而鄰國日本的關係，自然也得維繫。

日本首相高市早苗30日下午飛抵南韓，第一個行程便是會晤李在明。

南韓聖公會大學日本學系教授 梁基浩：「為了爭取正流向國民民主黨的自民黨右翼人士支持，她在歷史與領土問題上，可能採取更強硬立場，這令人擔憂韓日關係可能再度惡化。」

儘管高市早苗曾強調會深化日韓合作，但南韓民眾仍擔憂她的右翼保守派傾向，恐讓兩國關係倒退。

南韓總統 李在明（9/30）：「此次首腦會談只有韓國和日本才能舉行，可以說是穿梭外交的精髓，我在就任100天以來，足足會見了石破首相三次。」

高市早苗能否延續前日相石破茂「穿梭外交」氛圍，李在明政府又是否能秉持「雙軌外交」原則，將歷史問題與經濟合作分開處理，成為APEC峰會場邊焦點。

更多 TVBS 報導

慶州APEC！1700商業菁英齊聚 川普獲贈勳章.王冠

安倍師徒情牽外交線 川普超暖待日相高市如小妹

日相高市首場對美峰會 與川普大聊安倍晉三

川普亞洲行首站 稀土.經貿有斬獲 南海卻掉兩軍機

