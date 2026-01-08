拚學測！她星巴克算數學卡關「陌生阿北教2小時」 網對筆跡驚呼：中頭獎了

學測即將在17日登場。資料照片



115學年度學科能力測驗（學測）考試日期是 2026年1月17日（週六）至1月19日（週一），不少考生現在都在加緊複習準備，不過一個小故事卻讓網友驚呼，真是太幸運了。一名女高中生近日在星巴克苦讀數學，題目卡關許久，沒想到一名陌生阿北突然搭話「我是建中老師，我教你」，隨後教了她2個小時的數學，女高中生將經歷po上網，掀起網路討論，就有網友從筆跡、隨身用品認出老師身分，更稱女高中生「中頭獎了」！

女網友在Threads上發文表示，她日前前往星巴克讀書，正為一道數學題苦惱許久，沒想到坐在旁邊的一位阿伯便一直注視著她。沒多久後，阿伯突然開口跟她搭話，並主動表明「我是建中老師，我可以教你」。

女網友說，熱心的阿伯花了整整2個小時協助她解題，她感動表示阿伯人真的非常好。不過，她因為還要去補習，所以只能先離開星巴克，才不得不中斷這場教學，「這算學測前的小確幸嗎？」

有網友從女高中生po出的照片找線索，包括桌上的牛奶、圓規以及桌下的黑色行李箱，且留言說：「你說的老師不會是頭髮全白，白襯衫、黑長褲，拖著一個黑色行李箱的那個吧？如果是的話，你中頭獎了，他是超厲害的數學老師」「從字跡和桌上那個光泉牛奶就知道，你真的超幸運的。」

該文章掀起網路共鳴，不少網友紛紛認出身分應該是朱志群老師，「朱志群老師！真是熱愛教學與數學的名師！」「精準制數學講義的作者，你應該繼續坐在星巴克不要去補習班了。」更有許多網友驚呼：「星巴克念書遇到文昌帝君」「哪一家星巴克我立刻送小孩去」「這個等級的數理科老師，以一對一家教算，一個小時至少2000，簡直賺爛！」

