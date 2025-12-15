政治中心／綜合報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，首面競選看板，今天正式掛上，競選主軸"正派溫暖"，看板位置在宜蘭市北門口，而且懸掛看板的建築物，就是林國漳的出生地，象徵回到人生起點。而提供看板位置的人，就是林國漳小時候的房東，今天特地現身相挺，場面溫馨。





拚宜蘭縣長！ 林國漳＂首競選看板＂掛北門口 背後故事暖心

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳首面競選看板上架 地點選在他的出生地宜蘭市北門口（圖／民視新聞）









大型看板高掛街角，紫色打底，主打"正派、溫暖"形象，民進黨提名的宜蘭縣長參選人林國漳，首面競選看板亮相，從人生起點出發。

廣告 廣告

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「57年前我就是在這邊出生的，我是我們家裡最小的小孩，所以我們是五個人，擠在一間房間裡面，第一個掛招牌的地方，就是我的出生地，我覺得這個是別具意義。」

出生自宜蘭市北門口的林國漳，秀出兒時照片，開心在店門口騎著木馬，如今長大成人，返鄉投入選戰，曾住過的房子還在、屋主也是同一人，這份情也沒有斷。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「前一陣子到宜蘭橋下，去拜訪一些黨外的老前輩，剛好遇到蔡先生，蔡先生看到我就說，欸你就是在我家出生的林國漳，我才認出來，原來他就是我們的房東，他說他從來沒有借給政治人物做招牌，但是他一定要借給我做招牌。」

房東 蔡先生：「他很善良啊老實人啦，他在這邊出生的，我就說無條件我會給你掛（看板），他有一個紀念，這樣也是不錯啦，最好是讓他當選。」





拚宜蘭縣長！ 林國漳＂首競選看板＂掛北門口 背後故事暖心

民眾黨提名陳琬惠參選宜蘭縣長 讓藍白合產生變數（圖／民視新聞）









偶然的重逢，兩人見面簡單互動，畫面樸實卻充滿人情，綠營宜蘭縣早早定於一尊，反觀藍白，局勢動盪，民眾黨已經提名陳琬惠參選，同樣上架看板，國民黨籍的議長張勝德也不落人後，但不只藍白還沒合，國民黨內部，想參選的還有立委吳宗憲，內鬥傳聞甚囂塵上，日前更傳出他遭張勝德父子恐嚇。

立委（國）吳宗憲：「我已經有多次有說，這部分我就不對外去說明了，我想國民黨重點是團結啦，我的立場從來沒有變過，就是尊重黨中央所設計的遊戲規則。」





拚宜蘭縣長！ 林國漳＂首競選看板＂掛北門口 背後故事暖心

國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德也要爭取參選宜蘭縣長 目前同黨還有立委吳宗憲也有意角逐（圖／民視新聞）









2026宜蘭縣長之戰，會不會上演藍綠白三腳督？藍白未來是整合還是喊卡？恐怕還要一段時間，答案才會明朗。

原文出處：拚宜蘭縣長！ 林國漳＂首競選看板＂掛北門口 背後故事暖心

更多民視新聞報導

宜蘭選舉藍白合不合？陳琬惠喊話「我是最大公約數」盼農曆年前整合

宜蘭選舉藍白合？陳琬惠自認「最大公約數」 張勝德：不應急於一時

分析綠營明年選情！黃暐瀚揭「不只守還能攻」：5藍營縣市有望翻轉

