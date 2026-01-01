拚宜蘭縣長 藍白3選將同框 期許新氣象

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（見圖）接受廣播專訪，他強調，他具有法律背景，希望公務員無須擔憂法律訴訟等問題、做事不用瞻前顧後，他當縣長會當縣府團隊的靠山。（本報資料照片）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受廣播專訪提及，縣長林姿妙涉貪案，讓公務員變得保守，但他是律師，有法律背景，讓他作為縣府團隊的靠山。表態爭選縣長的國民黨立委吳宗憲、議長張勝德，以及民眾黨參選人陳琬惠，1日皆現身元旦升旗典禮，張勝德還提出90歲以上長者健保費縣府全額負擔政策，以落實對長者的尊重與感謝。

張勝德與吳宗憲2人先前協商未果，近期黨中央將再協商，國民黨人選預估最晚農曆過年前出爐，藍軍確定人選後將再與民眾黨討論合作方向。林國漳接受媒體人周玉蔻專訪，1日播出，對於宜蘭是否會藍白合，他說：「沒有辦法期待他們分裂，因為我從來不做這樣的期待。」

專訪中提及林姿妙涉貪案，昨剛好是她停職滿1年，林姿妙出席元旦升旗，面對媒體追問二審官司，僅回：「謝謝，謝謝。」

林國漳指出，他當縣長的好處是他具有法律背景，他希望縣府員工在決策時，可以不用擔憂會面對訴訟，至少知道什麼是依法行政，有縣長在後面作靠山，讓公務員不用瞻前顧後。

吳宗憲、張勝德、陳琬惠昨皆出席元旦升旗典禮，3人同台，都期許新年新氣象。會後張勝德發布「90歲以上長者健保費縣府全額負擔」的政策，他表示，現行制度長者必須等到100歲，健保費才有補助，門檻之高讓不少縣民直呼「看得到、用不到」。

張勝德強調，對多數家庭而言，90歲以上長者，醫療需求明顯增加，健保費雖金額不大，卻是子女長期承擔的固定支出，縣府若能主動承擔，就是實質減壓。