拚年底前三讀 藍委提「增長照扣除額」至24萬

財政部計劃於2026年實施減稅政策，年收入62萬元以下者可免繳綜合所得稅。 國民黨立委提出增加繳稅長照扣除額至24萬元的提案，預計今年底前完成三讀。 原先政策中，有6歲以下子女的家庭可享有減稅，國民黨立委進一步提案，將適用年齡擴大至18歲以下，每年可扣除十五萬元。

藍委提減稅政策（圖／TVBS資料畫面）

台灣已進入超高齡社會，自2019年起，若需長期照顧身心失能者，可在申報個人綜合所得稅時每年特別扣除12萬元。 國民黨立委賴士葆表示，由於長照需求高且對家庭負擔重，今年將提修法將長照扣除額提高至每年18萬元，並計劃再增至24萬元。

減稅政策（圖／TVBS資料畫面）

國民黨團提出所得稅法第十七條修正案，將原先六歲以下子女的扣除額擴大至18歲以下，第一名子女每年扣十五萬，第二名以上扣除22.5萬，預計受惠人數將從80萬提升至340萬人。 財政部規劃，夫妻養育2個5歲以下小孩的家庭，若年收入未達164萬1000元，或若有2名老人家要扶養，家庭總收入未達212萬元，也將免稅。

