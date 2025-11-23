拚年底前完成！教育部預告校事會議修法 新增過濾門檻、輔佐人等重點一次掌握

中、小學因濫訴問題不堪其擾，教師團體多次召開記者會呼籲教育部檢討，教育部長鄭英耀承諾在年底前完成修法。

21日教育部緊急預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（以下簡稱解聘辦法）及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文，並考量社會輿論期待的急迫性，將預告期間縮短為14天。

匿名檢舉 學校應不受理

鄭英耀表示，被送入校事會議（校園事件處理會議）調查的案件中，高達六至七成都是不具名的投訴，真正被解聘的不適任教師約佔2%，他強調，修法是希望回歸民主法制，教師如果有不當行為，本應勇於依法投訴，但不應躲在一個看不見的地方無的放矢，否則將傷害校園民主。

修法刪除匿名檢舉的例外規定，明訂，若檢舉人未具真實姓名或足以識別其身分之資訊，學校應不予受理。

增設「過濾門檻」無記名投票表決是否受理

為了讓案件受理程序更加嚴謹、避免耗損校園行政資源，修法新增事前過濾機制。

舊法規定，學校經媒體報導、警政、社政、衛生機關或醫療機構之通知而知悉，視同接獲檢舉，學生須主動進入處理程序；新法新增「由學校相關行政單位聯繫確認後」等文字，行政單位須先行把關，減少浮濫風險。

隨後，校長應邀請校事會的教師代表、家長代表及一名調查人才庫的專業人員召開會議。會議將以無記名投票表決決定是否受理，且校長得表示意見無表決權。

此外，如果檢舉案件無具體內容或屬同一事件已作成終局處理（舊案重提），學校也應不予受理。

案件分流 校事會議只處理不適任教師

修法也確立了案件的處理路徑分流，讓校事會議回歸核心，專注處理「不適任教師」的嚴重案件。校事會議將僅審議教師涉有《教師法》解聘、不續聘等不適任情形的調查案件。

如果案件情節不嚴重，被認定是涉及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》所定的教師懲處情形，則將依該辦法規定辦理。

這類案件將由學校直接派員調查，並製作簡要報告後，提學校考核會審議。此舉旨在落實依案件屬性分流處置，避免所有投訴都湧入校事會議。

新增輔佐人到場保障權益

為保障行為人及被害人在調查程序中的權益，修法新增了「輔佐人」機制。

考量到多數民眾對調查程序和相關法律不熟悉，草案增訂，行為人或被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人，一同到場。輔佐人制度可以實質協助受訪談人，確保其權益。

學校得巡堂觀課 可化解親師衝突？

值得注意的是，這次修法也新增了「親師生溝通預防機制」。

法案指出，學校基於教育專業與輔導支持的理念，得以巡堂、觀課、親師生溝通、行政晤談或其他合理有效的方式，瞭解教師的教學及溝通狀況。

立法院教育文化委員會將於24日舉行「解決教師荒－校事會議檢討及策進」公聽會，出席者將包括各地數個教師工會、產業工會、家長團體、學生團體等，周末期間已有教育團體陸續表達對修法草案的不滿，預計將上演激烈交鋒。