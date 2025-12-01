拚年底通車！媽祖港橋改建橋面施工封閉4晚 提醒駕駛改道

高雄市工務局今（12月1日）日宣布工程進入最後階段，將於下周二（9日）起至周五（12日），夜間9點至隔日凌晨6點全面封閉施工，要拚年底前如期通車。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

高雄市跨越鳳山溪的媽祖港橋，為連結鳳山區與前鎮區的重要通道，因舊橋年久老舊，加上要讓捷運黃線未來在河底行經，自111年啟動改建至今尚未通車，高雄市工務局今（12月1日）日宣布工程進入最後階段，將於下周二（9日）起至周五（12日），夜間9點至隔日凌晨6點全面封閉施工，要拚年底前如期通車。

高雄市工務局表示，媽祖港橋改建工程目前已開放下游測橋面通行，而隨工程進入最後階段，將進行上游側橋面AC鋪設及標線繪設作業，施工期間將全面封閉媽祖港橋，預計於12月9日（星期二）起，至12日（星期五）晚間9點至隔日凌晨6點，全面封閉媽祖港橋。

媽祖港橋預計在下周晚間封橋4天，高雄市工務局提醒民眾提前改道。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

工務局提醒，施工期間可改道三誠路及海邦橋，以節省行車時間，也說明目前整體改建工程在上游橋面完成鋪設後，就僅剩下人行道、欄杆等工程項目，工務局預計在年底可全數完工通車。

媽祖港橋改建工程，除進行舊橋改建外，改建期間也一併進行橋下河底地盤改善，以利後續黃線潛盾工程進行，因此整體工期較長，根據工務局網站公告，目前整體進度已達92.23％，較預定進度超前4.25％。

