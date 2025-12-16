拚彰化縣長初選不忘做公益 陳素月募款助寒士過好年

陳素月拚民進黨彰化縣長黨內初選，不忘做公益，募款助寒士過好年。（圖：陳素月服務處提供）

立委陳素月投入「民進黨彰化縣長黨內初選」，忙著掃街拜票不忘做公益；得知「創世基金會」舉辦的「寒士」年終圍爐送禮活動募集不如預期，立刻號召在地慈善團體共同響應，短短在1天內就籌募到近30萬善款，希望拋磚引玉，籲請各界幫忙，讓社會充滿正能量。（李河錫報導）

又到了歲末年終，為了讓流落街頭的街友以及獨居長輩能夠好過年，「創世基金會」彰化分會正發起幫「寒士」籌募年終圍爐送禮活動，不料，受經濟普遍不景氣的影響，整體募集狀況不如預期。

正投入「民進黨彰化縣長黨內初選」的立委陳素月表示，先前就有民眾捐出10萬元，希望做為歲末寒冬關懷弱勢的社福基金，在得知「創世基金會」募款成效不如預期後，就主動展開幫忙，立刻號召多個在地熱心的「慈善團體」一起響應，立即獲得眾多熱心民眾紛紛伸出援手幫忙；在短短一天內，就募款到近30萬元的善款，希望一起幫助這些弱勢族群，能夠溫暖過寒冬。

陳素月立委表示，平常除了在立法院忙於問政立法，爭取地方建設，還是會經常下鄉兼顧服務眾多鄉親，希望透過籌募善款，能夠拋磚引玉，讓這股暖流在社會蔓延。