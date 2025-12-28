拚彰化縣長選舉 謝衣鳯表態角逐國民黨黨內提名

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）國民黨彰化縣立委謝衣鳯今天指出，經長時間思考及眾多基層聲音支持，願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人，並整合黨內競爭者聲音及基層期待，讓彰化持續進化。

明年年底將進行彰化縣長選舉，民進黨剛完成彰化縣長選舉黨內類初選，確定提名黨籍立委陳素月，國民黨則確定彰化縣長選舉要進行初選，目前已表態準備投入初選的有前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋，地方也流傳，彰化縣議會議長謝典霖及謝典霖姊姊謝衣鳯也有意投入初選。

謝衣鳯以錄製影片方式說明，經過長時間思考，以及聽到眾多基層支持者聲音，願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人，並整合黨內競爭者聲音，以及所有基層民眾期待，共同改造彰化，讓彰化持續進化。

總統賴清德下午前往溪湖福安宮參拜致詞時也說，國民黨彰化縣長選舉也要初選，他祝福在場立委謝衣鳯能順利出線。（編輯：陳仁華）1141228