拚彰市長！綠營「劍橋碩士」黃柏瑜 戰政壇老將陳文賓

彰化縣 / 綜合報導

2026年彰化市長選舉，民進黨縣議員黃柏瑜表態參選，並且在昨（16）日登記，今年31歲的黃柏瑜不僅擁有英國劍橋大學高學歷，還因為外型亮眼，被視為歷屆彰化市長參選人的顏值天花版，他說決定轉換跑道，就是希望民進黨在彰化市本土執政16年，不要中斷。而他的對手是從政長達20年的彰化市代會主席陳文賓，兩人一起參加活動的時候，幾乎沒互動，而陳文賓目前是無黨籍，他說將會加入國民黨，爭取國民黨支持，角逐彰化市長選戰。

他是民進黨的彰化縣議員黃柏瑜，昨（16）日在同黨議員陪同下，登記參選2026彰化市長，彰化縣議員(民)黃柏瑜說：「以目前的情勢來看，我是最適合承擔這個大局的人。」

今年31歲的黃柏瑜，是英國劍橋大學的碩士，4年前首度挑戰選彰化縣議員就當選，不僅有高學歷，還因為外型亮眼，被視為歷屆彰化市長參選人的顏值天花版，彰化縣議員(民)黃柏瑜說：「我首先絕對有信心，對於(綠營執政)16年這件事情，我把它變成一個助力。」

為了不讓民進黨在彰化市長達16年的本土執政中斷，因此黃柏瑜決定轉換跑帶參選市長，現任彰化市長林世賢說：「打下很好的基礎，延續下去的機會是非常大的。」

而黃柏瑜的對手，是無黨籍的彰化市代會主席陳文賓，陳文賓也表態要角逐彰化市長，今（17）日出席賞花活動，和黃柏瑜幾乎沒有互動，彰化市代會主席陳文賓說：「一些決算預算，還有我們宗教，還有我們地方發展的一些建設，可以說非常的清楚也非常的了解。」

陳文賓今年51歲，曾擔任多屆彰化市民代表、市代會副主席和主席，從政長達20年，熟知地方事務與發展，接下來不排除加入國民黨，爭取國民黨提名，彰化市代會主席陳文賓說：「未來我也會加入國民黨，爭取國民黨的提名。」彰化市長選戰，隨著黃柏瑜、陳文賓相繼表態已經開打，未來是延續執政或迎來變局，備受關注。

