拚復業 台中清消50處豬肉攤

台中各市場持續落實環境清潔與消毒作業。（台中市經發局提供）

記者楊文琳∕台中報導

因應非洲豬瘟禁令解除，台中經發局持續督導公有、民有市場等販售生鮮豬肉攤位，落實環境清潔與消毒，確保市場復業安全。五日完成十六處市場場域清消，六日將再執行三十四處市場清消作業，預計開業前完成全市五十處市場清消任務。

五日進行清消的場域包含建國、第二、霧峰、清水第一、烏日、龍泉、豐原、東勢等市場，以因應非洲豬瘟禁令解除，十一月七日零時起恢復拍賣與屠宰，市府要求各市場於復業前完成清消作業，包含環境清潔、肉品營業器具消毒及垃圾妥善處理，以降低疫情傳播風險。

另外，農業部已請各縣市養豬協會採登記秩序出豬方式，並依屠宰場實際量能進行總量管制，以穩定市場供應節奏。農業部將持續監控毛豬拍賣價格，啟動穩定價格相關機制，經發局也持續同步市場監控機制，每日查察豬肉價格及來源，針對市場價格異常進行了解，防止囤貨或哄抬行為，保障民眾消費權益。至於供應新鮮豬肉，預計於屠宰恢復後隔日，市場即可陸續供應新鮮豬肉，民眾就可買到新鮮的溫體豬肉。