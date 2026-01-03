中部中心/綜合報導

民進黨台中市長參選人何欣純，把握假日勤跑行程，外交部長林佳龍出席活動，大讚何欣純現在的外號，是"市民的市長"；另一頭國民黨立委楊瓊瓔，直搗何欣純本命區掃街，被問到怎麼看待與立法院副院長江啟臣協調事宜，強調一切尊重黨內機制。

民進黨台中市長參選人何欣純 抓緊假日行程跑透透(圖/民眾提供)





民進黨台中市長參選人何欣純，抓緊假日行程跑透透，3日一早，來到北屯區，出席宮廟主任委員交接就職典禮，喊話新的一年，能夠欣欣向榮。

拚戰台中！何欣純勤跑基層 林佳龍讚：外號「市民市長」(圖/民眾提供)





外交部長林佳龍，也南下台中，出席這場交接典禮，台上致詞時，不忘幫何欣純拉抬聲勢，強調兩人曾一起共事，大讚他現在是坊間傳言的，市民的市長。

國民黨立委楊瓊瓔力拼爭取出線 直搗何欣純本命區掃街拜票(圖/民視新聞)





另一頭，國民黨立委楊瓊瓔，也力拼爭取出線，3日下午，直搗何欣純本命區，來到太平新光市場，掃街拜票，被問到國民黨中央，將在16日，邀請他和立法院副院長江啟臣協調人選，楊瓊瓔強調，一切尊重黨內機制。台中市長選戰，相較於綠營早早定於一尊，立拚翻轉，藍營姊弟之爭，持續上演。





