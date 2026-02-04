南部中心／綜合報導

高雄市長陳其邁一大早帶著立委賴瑞隆，拜訪高雄兩大主要的果菜市場，用行動力挺，國民黨的柯志恩，則是持續呼應民眾黨，招手希望要藍白合，不只市長選戰，民進黨高雄市員初選登記，湧言會的17名參選人，一起登記，喊出要讓議會也過半，要完全執政。

拚戰高雄! 陳其邁.賴瑞隆市場拜早年 柯志恩招手藍白合

高雄市長陳其邁，4日率領賴瑞隆一同到果菜市場跟攤商互動。（圖／民視新聞）

攤商開心比出讚，還不忘稱呼是陳市長與賴市長，希望要一棒接一棒，但來都來了，乾脆人人都按讚，農曆年節將近，高雄市長陳其邁4日一大早，按照往例，到高雄兩大主要果菜市場視察，發送與超人力霸王聯名的小紅包，想接棒的立委賴瑞隆，一路緊跟，發送文宣品，有攤商送上可愛的招財小馬，再送上花圈，同樣是陳其邁與賴瑞隆，兩個人都有份，陳其邁帶頭跑市場，就盼把自己的高人氣，能移轉到大家對賴瑞隆的支持，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆認為，「感受到大家對於，包括陳其邁市長跟我們的大力支持，也希望在新的一年，能夠大家繼續支持我們的執政。」

陳其邁用行動力挺賴瑞隆，而國民黨的柯志恩，則是再度對白營招手，希望要整合在野藍白合，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示「我們其實跟白營在過去在立法院當中，有非常多的法案都已經合作，所以我想藍白合，本來就是非常地有默契。」，對此賴瑞隆反批，「如果任何人，以政治分贓或政治利益來思考，想要去影響高雄未來的長遠發展的話，我相信高雄人是不會同意的。」

民進黨湧言會17名高雄市議員參選人，一起到高雄市黨部登記參選。（圖／民視新聞）

綠營不只力拚高雄市長要延續執政，更希望在市議會中能拿下過半席次，開放初選登記的第一天，湧言會所屬的12名議員及5名新人參選人，一起穿上棒球裝到高雄市黨部登記，希望17個人，都能揮出勝利的全壘打，民進黨立委王定宇說，「我們也期待在未來賴瑞隆，我們全力支持的市長的領導下，由湧言會12加5，共17位市議員參選人，能夠贏得初選贏得大選。」年底大選起跑，不只要拿下市長大位，更盼要有議會作強力後盾。

