南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

參選2026民進黨嘉義縣長黨內初選的立委蔡易餘，14日下午在太保市舉辦首場初選說明會，縣長翁章梁、立委陳冠廷，以及嘉義縣議會副議員和無黨籍議員都來力挺，現場湧入近千名支持者，蔡易餘承諾，要打造嘉義縣的黃金十年。





拚戰2026! 蔡易餘首辦初選說明會喊打造"嘉縣黃金十年"

立委蔡易餘14日下午在太保市舉辦首場初選說明會，縣長翁章梁、立委陳冠廷都來力挺。（圖／民視新聞）

「蔡易餘當選！」嘉義縣長翁章梁牽起立委蔡易餘的手，高喊當選。參選2026民進黨嘉義縣長黨內初選的蔡易餘，在太保市舉辦首場初選說明會，縣長翁章梁、立委陳冠廷，以及嘉義縣議會副議員陳怡岳和無黨籍議員賴瓊如都來力挺。陳冠廷：「明年一月若是接到民調電話時，向大家拜託我們要說唯一支持蔡易餘。」嘉義縣長翁章梁：「蔡易餘是台大法律系的喔，蔡易餘小我16歲，是在笑什麼？不像嗎？」翁章梁站上肥皂箱開講，細數執政七年的政績，力挺蔡易餘接棒。

廣告 廣告









拚戰2026! 蔡易餘首辦初選說明會喊打造"嘉縣黃金十年"

現場湧入近千名支持者，蔡易餘承諾會延續翁章梁農工大縣的施政主軸，打造嘉義縣未來的黃金十年。（圖／民視新聞）

蔡易餘則透露決定投入縣長初選時，有向賴總統報告，「翁縣長跟議長和怡岳（副議長），都說好讓我來拚，所以接下來差不多一個星期，我就找冠廷也找黃總幹事，大家相約到民進黨中央黨部，向賴主席賴總統報告說，嘉義縣未來我有這個意思，他也跟我鼓勵。」現場湧入近千名支持者，蔡易餘承諾，會延續翁章梁農工大縣的施政主軸，打造嘉義縣未來的黃金十年，「2025到2035年叫做嘉義的黃金十年。」民進黨嘉義縣長黨內初選有兩名參選人，除了蔡易餘外，另一名是議員黃榮利。相較之下，蔡易餘知名度高出許多，選戰策略上偏向冷處理，避免拉抬對手，選情相對也比較不熱。













原文出處：拚戰2026! 蔡易餘首辦初選說明會喊打造"嘉縣黃金十年"

更多民視新聞報導

好大口氣！賴清德挺中配大啖私房麵 鄭麗文竟稱作戲：要幫總統上憲法課

談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可

最新／江啟臣正式表態了！宣布參選台中市長 和楊瓊瓔爭取藍營提名

