拚戰2026！ 蘇巧慧新北掃街 巧遇幼稚園老師暖相擁

2026民進黨「新北市長」參選人蘇巧慧，自從宣布參選之後勤跑市場展現親民的一面，上週末帶著團隊到重新市場掃街，竟然還巧遇幼稚園老師，國民黨雖然還沒確定要推派誰參選，但呼聲很高的台北市副市長李四川，今(17)日也現身視察北士科展現市政魄力。

激動獻上大大的擁抱，2026新北市長 參 選人蘇巧慧現身三重重新市場掃街，竟然巧遇特別嘉賓，幼稚園老師VS.立委蘇巧慧(民)說：「(我是你幼稚園老師)，真的嗎，是老師嗎。」瞪大眼睛滿臉不可置信，因為40多年前的幼稚園老師竟然還記得她，蘇巧慧開心拉起老師的手，驕傲向團隊介紹久違重逢場面相當暖心，立委蘇巧慧(民)說：「這我幼稚園老師。」

蘇巧慧展開陸戰行程準備菜瓜布送給民眾，大家熱情歡迎，蘇巧慧說，其實自從擔任立委每年過年前都會拜訪市集，今年也不例外。立委蘇巧慧(民)說：「那現在其實我只是把範圍擴大到全新北，和所有新北市400萬的市民，一起除舊布新。」

宣布走遍新北市的每個鄉鎮，蘇巧慧搶先拉起明年度新北市長選戰序幕，但她的對手至今尚未確定，呼聲很高的台北市副市長李四川，今日也現身視察北士科展現市政魄力。

和台北市長蔣萬安並肩而坐，兩人會前交頭接耳認真討論市政，李四川月初曾表態只要確定登記初選，就一定會辭掉台北市副市長，對著鏡頭開心揮手是否會從市長得力幹將退位角逐大座全看黨部規畫，雖然目前選戰未定，但兩人都努力拿出政績隔空較勁意味濃厚，就比誰更能贏得選民信賴。

